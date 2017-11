Collectif, Fluide Glacial Q2

Humour et sexe font bon ménage

Ce second tome est la ver­sion car­ton­née du hors-série 100% Q paru en kiosque cet été. On y retrouve au cours des cent pages de planches et rubriques les grands noms de la BD éro­tique ou non, d’ailleurs. Got­lib, qui a sa place avec ses mer­veilleuses séries dans la bande des­si­née tous publics, paraît ici avec un Per­vers Pépère à la hau­teur de sa répu­ta­tion. Il en est de même pour Edika qui a signé de magni­fiques albums, plu­tôt pour adultes.

Outre des bandes des­si­nées de quelques planches, signées par Magnus, Sour­drille et Lu-Riznoir, Hughes Micol, Hugot, Nico­lin… on trouve deux illus­tra­tions de Libe­ra­tore. Un jour­nal de quelques pages dans l’esprit de l’édition people, donne des infor­ma­tions fan­tai­sistes, mais croustillantes.

Une double-page est consa­crée à de jeux. Des fausses pubs, une pour oublier les Cyclades, une pour le Cré­dit Fion­cer de France, alternent avec des pages de gags éro­tiques. Un pas­sion­nant dos­sier de Ber­nard Jou­bert expose quelques pla­giats. Il donne quelques exemples fort par­lants comme la pose de la jeune femme ima­gi­née par Cuve­lier dans Epoxy. Cette pose a été retrou­vée pas moins de qua­rante fois dans des pockets ita­liens. Faut-il dire, pour la défense des des­si­na­teurs de fumetti que ceux-ci doivent aller vite, très vite ? Il détaille Sou­ve­nirs d’avenir, un album qui n’est que pla­giats, emprun­tant à Druuna de Ser­pieri et à Mor­ti­mer de Vic­tor de la Fuentes.

Un article porte sur Larry Flynt, ce pro­duc­teur de cinéma amé­ri­cain spé­cia­lisé dans la pro­duc­tion de vidéos por­no­gra­phiques et de maga­zines plus que coquins, prin­ci­pa­le­ment Hust­ler. C’est lui qui, en octobre 2017, pro­pose dix mil­lions de dol­lars à toute per­sonne appor­tant des infor­ma­tions qui pour­raient conduire à la des­ti­tu­tion de Donald Trump. Et tou­jours la superbe cou­ver­ture irré­vé­ren­cieuse mais si iro­nique de Solé

serge per­raud

Col­lec­tif, Fluide Gla­cial Q2, Édi­tions Audie, octobre 2017, 104 p. – 19,00 €.