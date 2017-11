Chrystèle Lerisse, Dialogues

Expé­rience de la fragilité

L’ image qu’offrent les pho­to­gra­phies de Chrys­tèle Lerisse demeure une énigme. Elle se col­lette à un ques­tion­ne­ment fon­da­men­tal : que faire de notre rela­tion à l’image ? A tra­vers le jeu des variables sen­so­rielles que les signes ins­taurent, l’artiste déplace le piège des réfé­rences. Il faut se lais­ser aller à une contem­pla­tion qui tient de la perte du contrôle. De chaque œuvre émerge un écart, un écar­te­ment loin des syl­la­bus admis. Déploie­ments, replie­ments, des pay­sages étranges sur­prennent par l’émotion qu’ils sus­citent.

Un espace s’y déve­loppe. Un espace s’y clôt aussi. Ou plu­tôt s’y den­si­fie et flotte. Chargé et rem­pli mais pour­tant aérien. Parais­sant impal­pable, il fait masse. Ce que retient Chrys­tèle Lerisse est de l’ordre d’un insai­sis­sable. Mais per­met de sou­li­gner com­bien les appa­rences du réel sont trom­peuses. Le trans­fert entre noir et blanc sert à les « sus­pendre ». Tout cela vient de loin. D’une longue expé­rience. L’art rede­vient une des­cente vers l’inaudible.

Ni ciel, ni terre. Juste des réseaux de vibra­tions à tra­vers diverses strates de mémoire là où l’image devient épure dans le croi­se­ment du temps avec la vola­ti­lité de formes encore en mou­ve­ment. Se forment des appa­ri­tions : crêtes ou gouffres, lunes étranges en des gra­phiques épu­rés. L’approche oblige à un lâcher-prise essen­tiel par la décou­verte per­cep­tive d’un élan.

Un tel dia­logue engendre néces­sai­re­ment chez le regar­deur en un état de trouble : l’espace est trans­formé en profondeur.

jean-paul gavard-perret

Chrys­tèle Lerisse, Dia­logues, Textes d’Emilie Flory et de Cathe­rine Texier, Art­bo­re­tum Edi­teur et Artzo, 2017.