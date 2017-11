Paolo Roversi, Storie & Incontri

A la recherche de la beauté

Il existe chez Paolo Roversi la ten­ta­tion (déses­pé­rée ?) de tou­cher par le corps de la femme et par un tra­vail expé­ri­men­tal le « pur » por­trait et la conquête de l’ineffable. Le pho­to­graphe de mode est à ce titre un créa­teur : dans les neuf salles de l’exposition Sto­rie l’artiste pré­sente les dif­fé­rents aspects de son tra­vail en pas­sant de ce qu’il nomme ses « tra­vaux intros­pec­tifs » aux por­traits, aux nus et bien sûr à ses cli­chés de haute cou­ture.

Avec Incon­tri le pro­pos est dif­fé­rent. Chaque prise est la suite d’une ren­contre d’un sujet avec le pho­to­graphe par­fois en en col­la­bo­ra­tion avec Robert Frank sous forme de pho­to­gra­phies uniques mais aussi de dip­tyques et triptyques.

Maître de la lumière, Roversi rap­pelle que sa maî­trise n’est pas « une ques­tion de logique ou de mathé­ma­tique. C’est une affaire de sen­ti­ments et de res­senti. » Il s’appuie tou­jours sur une tech­nique pré­cise mais il sait qu’une « bonne» photo est sinon le fruit du hasard du moins de la capa­cité à anti­ci­per d’une seconde à peine le moment idéal. Uti­li­sant le Pola­roid depuis les années 1980, il l’apprécie pour « sa cou­leur unique et ses contrastes » et cela reste pour lui sa « propre palette. La pho­to­gra­phie numérique ».

Un tel choix, s’il néces­site beau­coup de tech­nique per­met de lais­ser la place à la liberté de l’imaginaire là où l’acte de prendre les pho­tos se tra­duit en « par un double miroir, où le pho­to­graphe et le sujet se reflètent mutuel­le­ment. » L’auteur par­vient tou­jours par ce biais à la créa­tion d’œuvres aussi nettes que vapo­reuses et pré­cieuses, propres à sug­gé­rer une cer­taine rêve­rie imma­té­rielle, coton­neuse.

Pour atteindre ce résul­tat, le choix du man­ne­quin ou de la per­sonne à pho­to­gra­phier n’est pas ano­din. Une femme qui rayonne trans­met au pho­to­graphe son aura. A lui d’y ajou­ter sa propre vision.

jean-paul gavard-perret

Paolo Roversi, Sto­rie, Vogue Ita­lia et Comune di Milano — Cultura, Palazzo Reale.

Cata­logue : Skira Edi­tore, Milan, 2017.