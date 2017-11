Bernard Sarrut, Femme de lui

Soli­loque des vampires

Il est des livres où le héros (ou l’héroïne) n’existe pas ou trop mal. Femme de lui le prouve. Le roman res­semble plus à un soli­loque à ou de l’absent(e) à moins qu’il s’agisse d’une stra­té­gie au nom de la peur de l’autre. Plus sim­ple­ment encore, ne s’agirait-il pas d’éviter que le piège (de l’amour ?) ne prenne les ombres dans sa mâchoire.

L’ensemble vaque entre le grave ou le badin, le jeu léger ou mor­tel entre la ville et la cam­pagne, le para­dis ou l’enfer. Un seul objec­tif reste cer­tain : que le dis­cours puisse se pour­suivre. Qu’importe ce qu’on donne ou pas. Entre séche­resse feinte ou fausse emphase. Entre le désir et sa peur afin de rem­pla­cer tout rap­port en pur jeu de l’esprit. D’où ce sen­ti­ment de fuite et d’aimantation, de proxi­mité et lointain.

Blan­chot et Beckett ne sont pas loin mais sur un autre registre. Cha­cun use du coup du charme et de son contraire non sans orgueil et mes­qui­ne­rie en tour­nant autour d’un centre ou d’un ventre vide qu’on nom­mera amour. Mari­vaux est lar­ge­ment revu et cor­rigé au sein d’une société qui pré­fère l’avoir à l’être.

Les per­son­nages le com­prennent sans pou­voir s’en défaire. Ils se veulent libres et dis­po­nibles mais tout dans leurs atti­tudes et affir­ma­tions prouve le contraire en un jeu d’ombres et de lumière. Cha­cun espère que l’autre sera à sa mesure. Mais en amour (ou ce qui en tient lieu) le sur-mesure n’existe pas. Sauf à culti­ver un roman­tisme que veulent igno­rer des esprits forts mais myopes ou un manque vital d’accommodation au sein de ce bal des vam­pires. Tout reste donc dans un no (wo)man’s land plu­tôt étrange et fas­ci­nant puisque, d’une cer­taine manière, tout ou rien n’est dit.

jean-paul gavard-perret

Ber­nard Sar­rut, Femme de lui, Z4 édi­tions, 2017, 100 p.