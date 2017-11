Rodolphe & Christophe Dubois, TER — t.2 : “Le Guide”

TER, une bien étrange planète !

Une superbe fable sur la déca­dence d’une popu­la­tion, sur la régres­sion de la tech­no­lo­gie, sur l’effacement de la mémoire col­lec­tive des prin­cipes, des objets qui com­po­saient une société, une civi­li­sa­tion. Il ne reste que des infor­ma­tions, des arte­facts inuti­li­sables puisque leur usage s’est perdu. C’est la porte ouverte, alors, à des croyances vite reprises à leur compte par des indi­vi­dus qui en font une reli­gion et s’installent en sei­gneurs. Avec ce thème, Rodolphe offre un beau récit de science-fiction aux nom­breuses actions, une his­toire dyna­mique, riche en péri­pé­ties et rebon­dis­se­ments.

Man­dor a été trouvé sans mémoire, arrivé il ne sait com­ment sur TER. Au terme d’une expé­di­tion vers le nord, avec un groupe d’amis, il découvre que TER est la fin de JUPITER. De retour au vil­lage, alors que la terre tremble, il est arrêté par les reli­gieux menés par Basil, le Bour­don du Haut-Château. Celui-ci l’accuse, par sa simple pré­sence, d’attiser la colère de dieu. Il sera jugé dès le len­de­main. Au pro­cès, Beth d’Orlane, la grande prê­tresse du Haut-collège prend sa défense voyant en lui le pro­phète dont la venue est annon­cée dans le psaume 21. Est-ce la pres­sion subie pen­dant ces évé­ne­ments qui ouvre l’esprit de Man­dor ? Il per­çoit des scènes, des séquences qu’il ne sait ana­ly­ser. Les secousses sis­miques se mul­ti­plient met­tant la popu­la­tion en grand dan­ger. Promu pro­phète par Beth, il doit gui­der le peuple. L’image d’une grotte évo­quée par Man­dor parle à Basil, une crypte existe sous la cita­delle. À l’intérieur, face à un sas, Man­dor fait les mani­pu­la­tions adé­quates et découvre un immense espace res­sem­blant à l’intérieur d’une énorme machine…

Autour de son héros devenu guide, pro­phète, le scé­na­riste anime une gale­rie de per­son­nages empa­thiques, aux pro­fils bien dif­fé­rents, à l’image de la popu­la­tion com­po­sant un peuple. Il signe un déve­lop­pe­ment maî­trisé de son intrigue, gar­dant une belle cohé­rence dans la pro­gres­sion des décou­vertes faites par les prin­ci­paux pro­ta­go­nistes. Peu à peu, Rodolphe dévoile une réa­lité, ce qu’est JUPITER, qui est Man­dor et quel rôle lui est assi­gné… Il sème des pointes d’humour bien venues pour désa­mor­cer une ten­sion.

Le gra­phisme, signé de Chris­tophe Dubois, est impres­sion­nant. Avec un trait réa­liste, il est aussi à l’aise dans les expres­sions des per­son­nages que dans les acces­soires et les décors. Il réa­lise des mises en pages, des vues pano­ra­miques de toute beauté, don­nant au contenu de ses vignettes force et puis­sance. Un cahier gra­phique com­plète l’album avec des crayon­nés superbes qui méri­te­raient une édi­tion spéciale.

Ce second tome emporte l’adhésion, confirme tout l’intérêt né à la lec­ture du pre­mier volet avec une belle évo­lu­tion, tant du récit que des prin­ci­paux personnages.

serge per­raud

Rodolphe (scé­na­rio) & Chris­tophe Dubois (des­sin et cou­leurs), TER — t.2 : Le Guide, Edi­tions Daniel Maghen, octobre 2017, 80 p. – 16,00 €.