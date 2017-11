Jean Narboni, Samuel Fuller — un homme à fables

Une relec­ture cri­tique anecdotique

L’essai de Nar­boni est plus com­plai­sant qu’incisif. L’ancien rédac­teur en chef des « Cahiers du cinéma » et fon­da­teur des édi­tions du même nom, avait déjà réa­lisé avec Noël Sim­solo un livre d’entretiens de réfé­rence sur Samuel Ful­ler : « Il était une fois… Samuel Ful­ler » (Éd. Cahiers du cinéma). Son livre n’apprend rien de neuf. Il pro­pose sim­ple­ment une bonne révi­sion au sujet du réa­li­sa­teur. Il com­mença sa car­rière comme jour­na­liste des affaires cri­mi­nelles et fut le témoin de la mon­tée des grands empires de presse (Pulit­zer, Hearst, etc.) puis com­bat­tit comme sol­dat pen­dant la Seconde Guerre mon­diale où il débar­qua en Afrique du nord, en Ita­lie, et en Nor­man­die.

Il réa­lise ensuite de nom­breux films à grand suc­cès mar­qué par ses expé­riences anté­rieures : wes­tern, thril­lers, films sur la presse et sur la guerre sou­vent ori­gi­naux par rap­port au règle et la morale du cinéma amé­ri­cain dans l’après-guerre. A titre d’exemples Le Port de la drogue, Shock Cor­ri­dor, Dressé pour tuer explorent divers genres et le réa­li­sa­teur fut salué par Jim Jar­musch, Quen­tin Taran­tino et Jean-Luc Godard (qui le fit tour­ner). Sam Ful­ler reste en France une réfé­rence pour sa vision de la vio­lence, de la poli­tique, de la guerre et des États-Unis. Cer­tains voient en lui une sorte de Bal­zac ciné­ma­to­graphe. Il est vrai qu’il per­met d’imaginer des sou­ter­rains, des sen­tiers hors de ceux qui furent rebat­tus par Hol­ly­wood où il fut scénariste-dialoguiste, pro­duc­teur et met­teur en scène tout en béné­fi­ciant d’un sta­tut d’auteur indé­pen­dant au cœur du sys­tème des studios

Mais l’analyse de Nar­boni reste clas­sique. S’y éprouve de la part de Ful­ler l’amour de la vie et l’intelligence du cinéma. Quant à dire qu’il expé­ri­mente une poé­tique « fabu­leuse » ou qu’il “fabu­lise” l’incroyable, c’est trop dire. Il met en scène plu­tôt une série de motifs que Jar­musch et Taran­tino ont appro­fon­dis. Sa pro­mis­cuité avec une cer­taine avant-garde s’arrête là. La relec­ture cri­tique de Nar­boni reste donc anec­do­tique.

Ne s’y découvre pas un angle inha­bi­tuel qui pour­rait pro­vo­quer des réso­nances inat­ten­dues. Les croi­se­ments et autres phé­no­mènes d’hybridation qu’il rap­pelle dans le déve­lop­pe­ment de l’œuvre ont déjà été explo­rés. Cela peut être ins­truc­tif à qui ne connaît rien sur le réa­li­sa­teur mais les ques­tions morales, sen­ti­men­tales, poli­tiques et même méta­phy­siques de Ful­ler ne sont pas pous­sées plus à fond. Nar­boni rend compte d’une expé­rience et d’un ensemble d’observations mais la façon de construire un monde reste absente. Tout tient plus d’un témoi­gnage que d’un ques­tion­ne­ment sur les désirs et les normes et l’expérience exis­ten­tielle que l’œuvre engage. Le rap­port du corps et de l’image, leur mariage obsé­dant et sur­tout leur chan­ge­ment de para­digme res­tent lettre morte. Le texte raconte une his­toire plus que l’approfondir. Et si un film ne naît pas objet de désir, le cri­tique montre très peu comme il le devient.

jean-paul gavard-perret

Jean Nar­boni, Samuel Ful­ler — un homme à fables, Edi­tions Capricci, Paris, 2017, 160 p. — 18,00 €.