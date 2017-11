Glenn Cooper, La Terre des Damnés — t.3 : “La Clé des ombres”

Une vision ter­ro­ri­sante de l’enfer

Une expé­rience scien­ti­fique dans un labo­ra­toire lon­do­nien a ouvert des pas­sages entre la terre et l’enfer. Pour faire reve­nir ceux qui se sont retrou­vés coin­cés en enfer, le col­li­sion­neur a été réac­tivé. Mais le pro­blème ne fait qu’empirer. John Camp, le res­pon­sable de la sécu­rité du labo­ra­toire et Emily Loughty, la scien­ti­fique chef du pro­jet, sont reve­nus en com­pa­gnie… d’Henri VIII. Mais des pas­sages se sont ouverts, plus nom­breux, emme­nant tous ceux qui étaient dans la salle de contrôle, des élèves d’une classe de troi­sième, et divers par­ti­cu­liers qui avaient la mau­vaise idée de se trou­ver au mau­vais endroit au mau­vais moment.

Une cel­lule de crise dénom­mée Cobra, réunis­sant toute la crème poli­cière, poli­tique et ce qui reste de scien­ti­fiques, tente de trou­ver des solu­tions. L’information com­mence à fil­trer dans le public, ce qui occa­sionne des mou­ve­ments de panique car un groupe consé­quent de rôdeurs est venu sur Terre, dans la région d’Upminster, et sème l’effroi.

En enfer, Anthony Trot­ter, le direc­teur adjoint du MI6, prend la tête du groupe, ren­contre Tho­mas Crom­well en tête-à-tête pour négo­cier la meilleure place pos­sible, pro­met­tant d’amener cha­cun à col­la­bo­rer. Parmi les col­lé­giens envoyés dans la boue, il y a le fils du secré­taire d’État à la Défense. Celui-ci fait pres­sion sur le Pre­mier ministre pour faire reve­nir son gar­çon. Mais quelles nou­velles catas­trophes va déclen­cher la réac­ti­va­tion du col­li­sion­neur ?

Pour­tant, John affirme que le seul qui soit capable d’en finir avec ce pro­blème est le doc­teur Paul Loo­mis, qui a choisi de res­ter en enfer et s’est ins­tallé au fin fond de celui-ci…

Dernier volet de la tri­lo­gie, ce tome déve­loppe une vision peu connue de l’enfer et de son rap­port au monde des vivants. Le roman­cier main­tient, bien sûr, une part impor­tante d’actions, de car­nages, de batailles, de péri­pé­ties, avec les luttes menées dans les deux mondes. Sur Terre, il faut neu­tra­li­ser ces rôdeurs qui sont la pire espèce des Dam­nés, des can­ni­bales. Com­ment se défaire de ces enti­tés, com­ment lut­ter contre des morts ? On retrouve ici quelques liens avec de célèbres récits de morts-vivants.

En enfer, la situa­tion des vivants n’est guère plus brillante et le roman­cier va jouer sur la moti­va­tion des uns et des autres, sur la capa­cité de s’adapter à de nou­velles situa­tions même les plus incon­grues, sur l’ambition et la volonté d’arriver, de conqué­rir des avantages.

Cepen­dant, il déve­loppe une dimen­sion plus spi­ri­tuelle, plus socié­tale et reli­gieuse en confron­tant l’enfer tel qu’il est aujourd’hui (dans le roman !) aux images véhi­cu­lées par les reli­gions, par cer­taines croyances, légendes, morales et mytho­lo­gies. On retrouve une gale­rie de per­son­nages his­to­riques, de ves indi­vi­dus ayant, au regard de l’auteur, mérité leur sort, dans un rôle dif­fé­rent de celui qu’ils tenaient de leur vivant.

Glenn Cooper,donne aussi une men­tion spé­ciale aux tra­vailleurs manuels esti­mant que ceux-ci méritent, par leur vie de labeur, le para­dis. Le roman­cier ne fait-il pas dire à Tho­mas Crom­well lorsque celui-ci emmène des vivants au palais de Whi­te­hall : “Mais ne vous atten­dez pas à une copie conforme. Nous sommes ici confron­tés à une pénu­rie d’artisans et d’ouvriers valables.” Mal­gré le thème, la des­crip­tion déses­pé­rante de cet uni­vers, son ambiance mal­saine, l’auteur intro­duit beau­coup d’humour, celui-ci flir­tant sou­vent avec l’humour noir.

Avec La Clé des ombres, Glenn Cooper clôt de façon magis­trale une tri­lo­gie nova­trice pour sa vision de l’enfer, une intrigue cap­ti­vante et une gale­rie de pro­ta­go­nistes remar­qua­ble­ment mis en scène.

serge per­raud

Glenn Cooper, La Terre des Dam­nés — t.3 : La Clé des ombres (Down Flood­gate), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Diniz Gal­hos, cherche midi, coll. “Thril­lers”, octobre 2017, 528 p. – 22,90 €.