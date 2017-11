Paul Celan, Entretien dans la montagne

Si les vivants parlent, les morts nous interpellent

Composé en août 1959, l’Entre­tien dans la mon­tagne fut publié dans la revue « L’Ephémère ». Il a été écrit en sou­ve­nir d’une ren­contre man­quée avec Theo­dor W. Adorno, qui aurait dû avoir lieu en juillet 1959 à Sils Maria. Ce texte est l’un des très rares écrits en prose de Celan et occupe une place cen­trale dans son œuvre. Il consti­tue la clef de la poé­tique de Paul Celan, autant qu’une médi­ta­tion sur le des­tin juif et une réponse à la for­mule d’Adorno selon laquelle (mais il la nuan­cera) il était « bar­bare » d’écrire des poèmes après Ausch­witz.

Pour Celan, au contraire, le lan­gage frappé au plus intime de ses pou­voirs peut renaître, mais pas n’importe com­ment : « Quelle déman­geai­son de par­ler ! Au point d’en avoir, à cette heure même, comme la langue incer­taine contre les dents se presse et que la lèvre s’arrondit peu, chose encore à se dire ! Bon, qu’ils ¬parlent donc… ». Il convient donc de savoir d’où et pour­quoi l’on parle. L’auteur y trace divers che­min de lui à lui, du je au tu, du tu au il et du il au je .

Tout se joue dans le trou de l’Histoire et l’Absence qu’elle créa. Jusqu’à la peur de par­ler comme a l’inverse de celle du silence afin d’assumer jusqu’au bout sa propre culpa­bi­lité qui finira par avoir rai­son du poète inca­pable d’assumer au nom des siens et selon des rai­sons que les his­to­riens n’ont pas encore osé mettre au jour.

Car si les vivants parlent, les morts nous inter­pellent. Par l’intercession de Celan, ils attendent la recon­nais­sance d’une com­pli­cité dans la bar­ba­rie des uns et la sain­teté des autres. Il faut donc consi­dé­rer l’œuvre non comme un repo­soir mais une cata­combe où le conscient traque l’inconscient collectif.

jean-paul gavard-perret

Paul Celan, Entre­tien dans la mon­tagne, Tra­duc­tion d’André du Bou­chet & de John E. Jack­son, Encres de Pierre Tal Coat, Fata Mor­gana Edi­tions, Font­froide le Haut, 2017, 32 p.