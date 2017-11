Yann & Didier Cassegrain, Piège sur Zarkass — L’Intégrale

Quand trois talen­tueux créateurs…

En l’an 3001, sur la pla­nète Zar­kass, New Pon­di­chery est la pre­mière colo­nie ter­rienne implan­tée hors du sys­tème solaire. Elle sert de tête de pont à la stra­té­gie spa­tiale de Gaïa, le nou­veau nom de la Terre. Celle-ci a bien changé. Les femmes, las­sées de siècles de domi­na­tion mas­cu­line, ont pris le pou­voir, n’en pou­vant plus des guerres, des viols, des vols, du ter­ro­risme et autres crimes. La popu­la­tion mas­cu­line, vexée, s’est repliée sur elle-même et se livre aux jeux vidéo, au foot­ball, à l’alcoolisme, à l’homosexualité… Les dames défendent l’environnement. Elles ont décidé de se libé­rer du joug de la mode fémi­nine. Les pré­noms sont asexués et leur choix est libre. Mais, para­doxa­le­ment, depuis quelques géné­ra­tions, les pré­noms mas­cu­lins pré­do­minent. Sur Zar­kass, de mys­té­rieux vais­seaux en forme de tri­angle per­turbent l’harmonie qui règne entre les popu­la­tions locale et humaine. Qui pilote ces engins ? Quels buts poursuivent-ils ?

Deux agentes sont dépê­chées pour enquê­ter, Louis et Mar­cel. Elles sont aussi dis­sem­blables que pos­sible. Louis est une scien­ti­fique déli­cate et raf­fi­née. Mar­cel, la guide, est rugueuse et abrupte. Elles partent sous le cou­vert d’études de la faune, de la flore et des cou­tumes des autoch­tones. En fait, elles doivent péné­trer dans une zone inter­dite, là où un tri­angle s’est écrasé. Mais quelles sont les véri­tables mis­sions de cha­cune ? Et, dans une jungle incon­nue, tout est danger…

S’il res­pecte la trame prin­ci­pale, Yann adapte de façon assez libre le roman de Ste­fan Wul paru au 3e tri­mestre de 1958 dans la col­lec­tion Anti­ci­pa­tion de Fleuve Noir. Il pro­pose une autre société, un matriar­cat qui se répand dans l’univers. Mais il garde les prin­cipes et les vieux concepts liés au colo­nia­lisme en les bro­car­dant encore plus joyeu­se­ment que ne l’avait fait le roman­cier. Les thèmes, des situa­tions mis en œuvre par Ste­fan Wul se retrouvent moder­ni­sés, actua­li­sés par un Yann au somment de son art du détour­ne­ment et de la paro­die.

Le scé­na­riste pro­pose un par­cours périlleux à deux héroïnes bien dif­fé­rentes, aux carac­tères oppo­sés. Si l’une se rap­proche de ces héroïnes de roman d’aventures, frêle, peu aguer­rie, ayant besoin de pro­tec­tion, de vivre dans un mini­mum de confort, l’autre est taillée pour le risque. De consti­tu­tion plus robuste, elle semble sur­tout habi­tuée à des condi­tions d’existence plus rus­tiques. Les rap­ports entre les deux, leur évo­lu­tion est par­fai­te­ment maî­tri­sée et menée à un terme sin­gu­lier. Yann intro­duit nombre de trou­vailles humo­ris­tiques, ima­gine un lan­gage extra­ter­restre qui semble bien her­mé­tique au pre­mier abord.

Didier Cas­se­grain est un des des­si­na­teurs qui comptent dans le pay­sage de la bande des­si­née avec son style si par­ti­cu­lier, sa capa­cité à ani­mer tout ce qui bouge, à don­ner une expres­si­vité concrète à ses per­son­nages. Il recon­naît avoir des domaines de pré­di­lec­tion comme tout ce qui concerne l’organique, se sen­tant peu enclin à l’illustration d’une SF-Techno. Par contre, il est à l’aise, et il le prouve, avec tout ce qui est forêts luxu­riantes, bes­tioles étranges, autoch­tones aux cou­tumes pri­mi­tives. Il réa­lise des décors superbes, une faune et une flore d’exception, des pleines pages remar­quables. Cette édi­tion est com­plé­tée par un cahier bonus fort bien venu.

Piège sur Zar­kass, grâce aux talents conju­gués d’un mythique roman­cier de SF, d’un scé­na­riste hors-pair et d’un des­si­na­teur d’exception, est un album indis­pen­sable dans toutes les bédé­thèques dignes de ce nom.

serge per­raud

Yann (scé­na­rio d’après un roman de Ste­fan Wul) & Didier Cas­se­grain (des­sin et cou­leur), Piège sur Zar­kass - L’Intégrale, Ankama, coll. “Les uni­vers de Ste­fan Wul”, octobre 2017, 152 p. – 19,90 €.