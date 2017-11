Perrine Le Querrec & Jacques Cauda, Les tondues

Le bal des lâches

Quelle aubaine d’avoir les femmes pour se débar­ras­ser de l’Histoire ! Les résis­tants (comme ceux qui ne l’étaient pas) ont trouvé en cer­taines d’entre elles des vic­times expia­toires idéales. Ils les ont rasées, fait mar­cher à demi-nues, les ont bat­tues avant de les lais­ser étour­dies par terre. Nulle ques­tion pour elles de se défendre, de se battre ou se débattre face à l’hydre de la popu­lace. L’auteure le rap­pelle avec une stu­pé­fiante pré­ci­sion ins­crite comme dans sa chair et dans son esprit.

Per­rine Le Quer­rec s’empare de ce sujet avec une rare déter­mi­na­tion et dans une langue âpre et errante, une langue de condam­née sans juge­ment par une société lâche qui se venge en détrui­sant l’intimité de celles qui quelques fois n’avaient même pas 18 ans. Leur corps fut dura­ble­ment bafoué et leur esprit irré­mé­dia­ble­ment écrasé. Elle leur redonne voix pour expri­mer le poten­tiel­le­ment indi­cible et dire leur bles­sure. Elles n’eurent pas la pré­sence d’esprit de chan­ger de camp comme tant de leurs bour­reaux et cer­taines furent vio­lées à répé­ti­tions en des « tour­nantes » avant la lettre.

Comme Andreas Becker, Per­rine Le Quer­rec trouve les mots justes d’une réa­lité qu’entérinèrent des « juge­ments » expé­di­tifs et trop de témoi­gnages dou­teux mais qui ravirent celles et ceux qui — avides de sen­sa­tions équi­voques — jouirent du désar­roi, de la soli­tude, l’écrasement phy­sique, psy­chique des filles.

Per­rine Le Quer­rec rap­pelle leur mar­tyre, « leurs crânes dres­sés comme des obus déri­soires face à aux fourche, pelle et pioche poin­tées », leur nuque et vulve nues dans une sorte de dis­sec­tion qui ne fit que mon­trer la vacuité obs­cène des assaillants ravis de lever le men­ton des filles, d’écarter leurs cuisses, le sang sur leur bouche et réduites au silence face aux chiens de guerre.

Comme tou­jours il existe chez Le Quer­rec et Cauda quelque chose de pri­mi­tif et d’essentiel pour ne plus dis­si­mu­ler sous la lita­nie oppres­sante des rai­sons et des pas­sions le cri de celles qui ne purent l’oser et furent contraintes à toute rési­gna­tion. L’auteure et l’artiste cherchent à débar­ras­ser les expé­di­tions puni­tives des « justes » (?) d’excuses, quitte à pas­ser pour poli­ti­que­ment immoraux.

jean-paul gavard-perret

Per­rine Le Quer­rec & Jacques Cauda, Les ton­dues, Z4 édi­tions, 2017.