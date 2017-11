Attila, Rigoletto, Tosca, Lucia di Lammermoor — Opéra Royal de Wallonie-Liège

Les beaux opé­ras du roman­tisme italien

L’Opéra Royal de Wallonie–Liège rayonne sur la Bel­gique, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxem­bourg et la France : c’est une des pre­mières scènes lyriques en Europe. Il pro­pose ici quatre cap­ta­tions de ses récents spec­tacles, sélec­tion des plus beaux opé­ras du roman­tisme ita­lien et recon­nus dans le monde entier.

Attila raconte la prise d’Aquilée par les Huns. Sub­ju­gué par la jeune chef de guerre, fille du sei­gneur local et dont toute la famille a été déci­mée, le « fléau de Dieu » lui offre une épée. Elle s’en ser­vira pour ven­ger les siens. Son com­pa­gnon, Foresto, s’enfuyant, pro­po­sera de construire une nou­velle cité : Venise. On ne pré­sente plus Tosca et le ter­rible mar­ché pro­posé par Scar­pia : l’amitié et la fidé­lité au ser­ment donné, la jalou­sie, l’amour du pou­voir et l’ironie tra­gique. Rigo­letto, ins­piré de Le Roi s’amuse de Vic­tor Hugo, pré­sente Rigo­letto, bouf­fon du duc de Man­toue, qui pro­tège sa fille Gilda des ardeurs de son patron. À la suite d’un qui­pro­po­quo, ayant engagé un sicaire pour tuer le duc en pleine nuit, il récu­père un cadavre qu’il croit être celui de son ennemi, avant de décou­vrir… qu’il s’agit de celui de sa fille. Enfin, Lucia di Lam­mer­moor met en scène dans l’Ecosse du XVIIe s. Edgardo et Lucia, qui s’aiment, mais font par­tie de clans oppo­sés. L’amour impos­sible fera som­brer Lucia dans la folie et l’entraînera avec son amant dans la mort.

L’Opéra Royal de Wallonie–Liège livre ici un bien inté­res­sant cof­fret : un choix éclec­tique, des mises en scènes épous­tou­flantes et récentes, des voix magni­fiques, dans un ensemble au prix très abor­dable, et qui ravira les ama­teurs de lyrique les plus exi­geants, comme les néo­phytes. Idéal cadeau pour les fêtes !

On attend aussi avec impa­tience la paru­tion d’un cof­fret des spec­tacles du XVIIIe s. mis en scène par la même mai­son (Che­ru­bini, Gluck, Galuppi, Gré­try), et qui sont, eux, bien moins connus.

Opéra Royal de Wallonie–Liège : Verdi, « Attila » ; Puc­cini, « Tosca » ; Verdi, « Rigo­letto » ; Doni­zetti, « Lucia di Lam­mer­moor », cof­fret 4 DVD, Édi­tions Mont­par­nasse vidéo, 2017, 12 h. de vidéo envi­ron, 35–40 €.

ATILLA VERDI (2013)

Direc­tion musi­cale : Renato Palumbo

Mise en scène : Rug­gero Raimondi

Inter­prètes : Michele Per­tusi, Mak­vala Aspa­nidze, Gio­vanni Meoni, Giu­seppe Gipali, Papuna Tchuradze

Réa­li­sa­tion : David Mathy

TOSCA PUCCINI (2014)

Direc­tion musi­cale : Paolo Arrivabeni

Mise en scène : Claire Servais

Inter­prètes : Bar­bara Have­man, Marc Laho, Rug­gero Rai­mondi, Roger Joa­kim, Laurent Kubla, Gio­vanni Lovino

Réa­li­sa­tion: Arnaud Lalanne

RIGOLETTO VERDI (2015)

Direc­tion musi­cale : Renato Palumbo

Mise en scène : Ste­fano Maz­zo­nis di Pralafere

Inter­prètes : Leo Nucci, Desi­rée Ran­ca­tore, Gian­luce Ter­ra­nove, Luciano Mon­ta­naro, Carla Dir­li­kov, Patrick Del­cour, Alexise Yerna

Réa­li­sa­tion : David Mathy

DONIZETTI LUCIA DI LAMMERMOOR (2015)