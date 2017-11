Streghe, scarpette rosse e magie : otto imperdibili curiosità sul Mago di Oz (“Sorcières, chaussures rouges et magies : huit incroyables curiosités sur le Magicien d’Oz”).

Il mio libro

Stre­ghe, scar­pette rosse e magie : otto imper­di­bili curio­sità sul Mago di Oz

Tene­tevi forte aggrap­pati alle pareti, per­ché la vos­tra casa, il vos­tro uffi­cio o qual­siasi luogo dove vi tro­vate adesso sta per iniziare a vor­ti­care e por­tarvi nel regno incan­tato di OZ

di Fran­cesco De Augustinis

publi­cato il 11 novembre 2017

La sto­ria del è senza dub­bio una delle più sug­ges­tive di sempre. D’altronde c’è pro­prio tutto, stre­ghe buone e cat­tive, un regno incan­tato, un’eroina deter­mi­nata… e poi un uomo di latta, uno di paglia e un leone fifone! Ma siete certi di sapere tutto, ma pro­prio tutto, su que­gli indi­men­ti­ca­bili e intra­mon­ta­bili per­so­naggi ? Pro­vate a met­tervi alla prova con queste otto curio­sità che (forse) non tutti sanno del Mago di Oz.

1) Il mis­tero del nome di OZ

Ci sono varie teo­rie intorno all’origine dell’insolito nome del potente mago di OZ. Una diver­tente è che l’autore abbia visto e preso ispi­ra­zione da dei sem­plici rac­co­gli­tori, divisi alfa­be­ti­ca­mente “A-N” e “O-Z”. Altre teo­rie col­le­gano il nome alla parola inglese “ounce” (oncia d’oro) altre ancora che il nome sia sem­plice frutto della fantasia.

2) La cele­brità nel grande schermo

Il romanzo “Il merav­glioso mago di Oz” fu scritto da L. Frank Baum e pub­bli­cato nel 1900. Solo 39 anni dopo però la vicenda di Doro­thy e dei suoi com­pa­gni di avven­tura ebbe suc­cesso pla­ne­ta­rio al romanzo, che fu tra­dotto e pub­bli­cato oltre 50 lingue in tutto il mondo e seguito da vari sequel, tutti ambien­tati nel mis­te­rioso regno di Oz (ma non tutti scritti dallo stesso Baum).

3) Stan­lio, Ollio e film muti

A pro­po­sito di film : tutti conos­ciamo il celebre film a colori datato 1939, che dopo un inizio timido al bot­te­ghino ebbe un suc­cesso stre­pi­toso in tutto il mondo. Ma il film non era il primo dedi­cato alla vicenda di Oz : già lo stesso autore del romanzo pro­dusse due lun­go­me­traggi, uno nel 1910 e uno nel 1914. Ma soprat­tutto nel 1925 Doro­thy e com­pa­gni furono pro­ta­go­nisti di un fim muto in bianco e nero. E indo­vi­nate chi inter­pre­tava l’uomo di latta ? Un certo Oli­ver Hardy… anche noto come Ollio di Stan­lio e Ollio.

Sor­cières, chaus­sures rouges et magies : huit incroyables curio­si­tés sur le Magi­cien d’Oz

Accorochez-vous fer­me­ment aux murs, parce que votre mai­son, votre bureau ou n’importe quel lieu où vous vous trou­vez vont main­te­nant com­men­cer à tour­billon­ner et vous emme­ner au royaume enchanté d’OZ

par Fran­cesco De Augustinis

publié le 11 novembre 2017

L’histoire du Magi­cien d’Oz est sans aucun doute l’un des plus sug­ges­tives depuis tou­jours. D’ailleurs, de bonnes ou de mau­vaises sor­cières, un royaume enchanté, une héroïne déter­mi­née, il y a vrai­ment tout …et puis un homme de fer-blanc, un de paille et un lion frous­sard ! Mais est-ce que vous êtes cer­tains de savoir tout mais vrai­ment tout sur ces per­son­nages inou­bliables et impé­ris­sables?

Ten­tez de vous sou­mettre à l’épreuve avec ces huit curio­si­tés que tous ne savent (peut-être) pas au sujet du Magi­cien d’Oz.

1) Le mys­tère du nom d’Oz

Il existe dif­fé­rentes théo­ries sur l’origine du nom inso­lite du puis­sant magi­cien d’OZ. l’Une, amu­sante, est que l’auteur ait vu et pris ins­pi­ra­tion de simples clas­seurs, divi­sés alpha­bé­ti­que­ment “À-N” et “O-Z.” D’autres théo­ries ramènent le nom au mot anglais “ounce”, once d’or, d’autres encore posent que le nom est le simple fruit de l’imagination.

2) La célé­brité du grand écran

Le roman “Le mer­vei­leux magi­cien d’Oz” fut écrit par L. Frank Baum et publié en 1900.Seulement 39 ans plus tard, l’événement de Doro­thy et de ses cama­rades d’aventure apporta un suc­cès pla­né­taire au roman, qui fut tra­duit et publié dans le monde entier dans plus 50 langues et suivi de dif­fé­rents sequel, se pas­sant tous au royaume mys­té­rieux d’Oz (mais pas tous écrits par le même Baum).

3) Lau­rel, Hardy et les films muets

A pro­pos du film : nous connais­sons tous le film célèbre en cou­leurs daté de 1939 qui, après un début timide au gui­chet, eut du suc­cès dans le monde entier. Mais le film n’était pas le pre­mier élé­ment dédié à l’histoire d’Oz : le même auteur du roman avait déjà pro­duit deux long-métrages, l’un en 1910 et l’autre en 1914. Mais sur­tout, en 1925, Doro­thy et ses cama­rades furent les pro­ta­go­niste d’un fim muet en noir et blanc. Et est-ce que vous devi­nez qui inter­pré­tait l’homme de fer-blanc ? Un cer­tain Oli­ver Hardy, aussi connu comme le Hardy de Lau­rel et Hardy.

