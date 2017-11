Andrea Borghi, Discomateria — dispositif électroacoustique — disques – matériaux

Matière sonore

Toute musique qui nous atteint déclenche un cinéma inté­rieur. Son flux appa­raît, dis­pa­raît au gré des niveaux d’attention à son flot. Mais il est des créa­teurs dont le but est de fécon­der en nous une ger­mi­na­tion latente, une vapo­ri­sa­tion dont le tissu se méta­mor­phose en voile au-delà de la musique telle qu’on la conçoit. Andrea Bor­ghi la déchire et la creuse. L’artiste sonore, com­po­si­teur de musique élec­troa­cous­tique et ensei­gnant en arts basé en Tos­cane expé­ri­mente le nappé sonore à l’aide de divers maté­riaux en tant que géné­ra­teurs de sons.

Dans sa série Dis­co­ma­te­ria des sur­faces telles que le plas­tique, le métal, le verre ou le marbre sont ren­dues audibles grâce à un trai­te­ment élec­troa­cous­tique via une pla­tine spé­cia­le­ment construite par l’artiste lui-même. Elle crée une chambre noire sonore propre à créer une dila­ta­tion molé­cu­laire ou plu­tôt ondu­la­toire. « L’image » sonore devient un océan de fan­tômes à la sen­si­bi­lité renais­sante. S’identifie une terre pro­mise repo­sant sur la seule foi de la découverte.

Borghi extrait le son de la parure de paco­tille, il devient le car­bu­rant néces­saire au moteur humain à tra­vers une poro­sité par­ti­cu­lière et sans rela­tion d’appropriation. Elle sur­git comme lan­gage « de l’avec ». La réso­nance de la matière tra­vaille ce qui résonne en nous. L’artiste fran­chit le cap d’objet de base pour faire jaillir son impal­pable, son imma­nence.

C’est ce qui fait de cette « musique » l’art le plus rare, « d’avant la lettre » entre désir et loi. En plus d’une oeuvre sonore il en résulte aussi une oeuvre gra­phique et plas­tique. Elle reste capable de négo­cier sur ces dif­fé­rents plans un temps neuf et des « reliures».

jean-paul gavard-perret

Andrea Bor­ghi, Dis­co­ma­te­ria, dis­po­si­tif élec­troa­cous­tique — disques – maté­riaux. Librai­rie Humus, Lau­sanne, Samedi 18 novembre 2017

Voir: http://borghi74aa.blogspot.it/ et https://soundcloud.com/andreaborghi