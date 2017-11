Le Marchand de Venise (William Shakespeare / Jacques Vincey)

Une belle actua­li­sa­tion du texte de Shakespeare

C’est dans un décor de super­mar­ché qu’on assiste d’abord à une intro­duc­tion iro­nique sur le rôle de l’argent, y com­pris pour la repré­sen­ta­tion : le thème de la mar­chan­di­sa­tion, le coût du spec­tacle, le prix des billets, le salaire des acteurs sont évo­qués. Le décor et les accou­tre­ments sont kitsch. Dans les inter­stices des rela­tions humaines, ils consti­tuent le prisme révé­la­teur des pas et des faux pas de l’amour, de l’honneur.



L’argument de la pièce, qui parle d’un enga­ge­ment gagé sur sa propre chair, inter­roge les rap­ports humains : l’amitié, le contrat, le res­pect de la parole don­née, l’interprétation lit­té­rale ou séman­tique du droit. Les scènes se suc­cèdent de façon dyna­mique, elles posent l’intrigue, au demeu­rant un peu épaisse, par une pro­gres­sion tempérée.

Dans la seconde par­tie, l’action va plus rapide. Jacques Vin­cey choi­sit de pré­sen­ter le pro­pos de façon déca­lée, cocasse, presque fou­traque. Le com­merce amou­reux trans­posé à l’écran des passions-réalité et des publi­ci­tés attrac­tives sur­ligne l’artificialité d’un pro­cédé de sélec­tion matri­mo­niale par énigme, avant de s’actualiser dans l’amour sin­cère engen­dré par la ren­contre de jeunes humeurs élec­tives.

Certes, ces thé­ma­tiques sont trai­tées sur le mode léger de la comé­die, en fai­sant se suc­cé­der revi­re­ments et inter­ven­tion fémi­nine judi­cieuse, mais la scé­no­gra­phie met bien en scène l’inanité de l’opposition sté­rile des races et de la puni­tion du bouc émis­saire juif. On assiste à une belle actua­li­sa­tion du texte de Sha­kes­peare : même si le spec­tacle a ses lon­gueurs et même si toute la troupe n’est pas à la hau­teur de Pierre-François Doi­reau, le ton est vif et édi­fiant : vivifiant.

chris­tophe gio­lito et manon pouliot

© Chris­tophe Ray­naud de Lage

Le Mar­chand de Venise

(Busi­ness in Venice)

de William Sha­kes­peare

Mise en scène Jacques Vincey

Texte fran­çais et adap­ta­tion : Vana­say Kham­phom­mala ; scé­no­gra­phie : Mathieu Lorry-Dupuy ; lumières Jéré­mie Papin ; cos­tumes Vir­gi­nie Ger­vaise ; per­ruques et maquillage : Cécile Kret­sch­mar ; son et musique Alexandre Meyer et Fré­dé­ric Minière ; vidéo Vic­tor Egéa ; assis­ta­nat à la mise en scène Théo­phile Dubus.

Avec : Quen­tin Bar­dou, Jeanne Bonen­fant, Alys­sia Derly, Pierre-François Doi­reau, Théo­phile Dubus, Tho­mas Gon­za­lez, Anthony Jeanne, Jean-René Lemoine, Océane Mozas, Jacques Vincey.

Durée : 3 heures, avec entracte.

