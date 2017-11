Mahi Binebine, Le fou du roi

Para­bole shakespearienne

Le conte peut ser­vir, plus que tout autre type de récit, à cher­cher des fils rouges au sein de connais­sances et de véri­tés pré­sen­tées pour acquises mais qui res­tent pro­blé­ma­tiques. Pour l’illustrer, Mahi Bine­bine — en renouant avec l’autobiographie — donne à la fois la voix à son père — cour­ti­san, « fou du roi » (donc sage) auprès d’Hassan II — sans faire abs­trac­tion des sévices infli­gés à son propre frère offi­cier de l’armée par ce même sou­ve­rain. Ce der­nier le déplaça et l’enferma dans les ter­ribles geôles du sud maro­cain suite à un coup d’Etat raté.

La para­bole est sha­kes­pea­rienne plus que grecque car, dans l’opposition entre le devoir du père envers son monarque et son sta­tut de géni­teur, tout n’est pas mar­qué d’une totale noir­ceur. Certes, la figure pater­nelle pré­fère le pou­voir à son fils. Mais son récit per­met de pré­sen­ter un tableau sati­rique des mœurs du palais. Des his­toires vraies pimentent et illus­trent le degré d’avilissement et de perte de dignité de cer­tains cour­ti­sans pour gar­der leur place au soleil : « Le roi ne leur en demande pas tant ! » écrit l’auteur.

Mais le pli était donné au sein d’un uni­vers inter­lope ; fac­tice, nourri d’intrigues, de concu­pis­cences et des injus­tices de pré­lat. Mais l’auteur pré­cise son but : « La cour de Has­san II res­sem­blait à celle du Roi-Soleil (…) mais je n’ai atta­qué per­sonne. Pour preuve, le nar­ra­teur est le fou du roi. Et il est fou amou­reux de son maître ». Et Bine­bine ajoute : « S’il m’est arrivé de sor­tir les griffes, c’est en rusant pour ne pas tra­hir la logique de la nar­ra­tion. » Et c’est réussi.

En effet, le conte engage à une sorte de paix. Il devient celui même celui du par­don. Un par­don non absolu, cir­cons­tan­cié, drôle et dra­ma­tique, intel­li­gent et sub­til. Posant un pro­blème his­to­rique et phi­lo­so­phique, la fic­tion fait le jeu de la réa­lité et celle-là celui de la pre­mière. Se créent une ouver­ture d’esprit et un fran­chis­se­ment des fron­tières du manichéisme.

Le texte remue la conscience de manière inci­sive et cou­ra­geuse. Si bien que l’écrivain et artiste maro­cain prouve qu’il est bien une des voix ori­gi­nales du Maroc mais aussi de la lit­té­ra­ture francophone.

jean-paul gavard-perret

Mahi Bine­bine, Le fou du roi, Stock, Paris, 2017, 170 p. — 18,00 €.