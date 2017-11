Zidrou & Josep Homs, Shi — t.2 : “Le Roi démon”

Dans le Londres de la reine Victoria

Shi est un idéo­gramme qui signi­fie la mort. Ce serait la déno­mi­na­tion d’une société com­po­sée uni­que­ment de femmes qui luttent pour leurs droits et leur liberté. Zidrou reprend ce signe et conçoit une his­toire qui débute pen­dant la pre­mière Expo­si­tion uni­ver­selle à Londres en 1851.

Alors que le com­mis­sion­naire Kurb est en che­min pour ren­con­trer la sou­ve­raine, un nar­ra­teur décrit Londres comme une demi-mondaine, une ogresse. Si une femme régnait sur le plus grand empire, le monde régnait sur la Femme. Sept mois ont passé depuis les der­niers évé­ne­ments. Jen­ni­fer a été mariée contre sa volonté à un pas­teur sadique. Kita, la jeune Japo­naise dont le bébé a été enterré avec les ordures a échoué dans un bor­del où elle joue les maî­tresses pour maso­chistes.

Lors d’un repas fami­lial, William boit plus que rai­son et Jen­ni­fer révèle l’impuissance de son mari avant de cla­quer la porte. Le repas tourne court. Les invi­tés par­tis, le révé­rend veut punir son épouse qui, pour se défendre, lui jette du mer­cure au visage. Pour évi­ter le scan­dale, l’oncle de Jen­ni­fer la fait inter­ner. Kita, qui entend racon­ter cette his­toire, monte une opé­ra­tion com­mando avec les patientes de l’asile pour la déli­vrer. En l’entraînant, elle lui dit : “Main­te­nant, heure revanche !”.

Le patron de la SVPPB, qui fabrique des mines anti-personnel, fête le retour de son fils qui a perdu une jambe sur un explo­sif fabri­qué par les usines de son père. Un ins­pec­teur vient lui faire part d’une série d’attentats visant les cadres de la société et leur famille…

Le scé­na­riste met en scène deux héroïnes, une jeune fille de la haute société qui pro­fesse des idées révo­lu­tion­naires pour l’époque dans la bouche d’une femme et une jeune Japo­naise trans­por­tée de son pays jusqu’à Londres pour figu­rer dans un stand de l’Exposition. Bous­cu­lées par le sort, elles décident d’agir pour se libé­rer du joug d’une société liber­ti­cide… sauf pour les nan­tis. Zidrou montre une classe sociale en mal de res­pec­ta­bi­lité sans, cepen­dant, mettre en acte les valeurs prô­nées par ses membres. Leurs vices et déviances offrent des élé­ments de chan­tage qui semble conve­nir au rôle ambigu de la reine Vic­to­ria. Il expose un petit monde dépravé, hypo­crite, injuste, pillant sans ver­gogne et sans rete­nue les richesses du monde.

Cette série relève à la fois du récit his­to­rique pour les anno­ta­tions poli­tiques, éco­no­miques et les réfé­rences sociales, du thril­ler pour la mise en ten­sion de l’action, par des meurtres et des péri­pé­ties mus­clées, du conte fan­tas­tique pour les dis­po­si­tions de Kita et son tatouage dans le dos et du récit ini­tia­tique. Et Zidrou, en verve, concocte une intrigue inven­tive, d’une grande finesse, alter­nant deux époques. Elle est ser­vie par des dia­logues per­cu­tants, d’une per­ti­nence et d’un à-propos cer­tain. Il pré­sente, que ce soit dans les années 1850 ou aujourd’hui, la même classe qui pro­fesse les mêmes idées avec le même cynisme.

Le des­sin de Josep Homs est abso­lu­ment unique. Des traits puis­sants, du dyna­misme, des scènes pétu­lantes, des per­son­nages cam­pés de belle manière et des décors fabu­leux rem­plissent les pages, des pages que l’on ne vou­drait pas ces­ser de tour­ner. Ses des­sins sont si attrac­tifs qu’ils occultent les bulles au contenu cepen­dant brillant.

Ce nou­vel album, tome deux d’un pre­mier cycle de quatre, était très attendu. Il répond tota­le­ment à cette attente sans déce­voir tant il est excellent.

serge per­raud

Zidrou (scé­na­rio) & Josep Homs (des­sin et cou­leurs), Shi - t. 2 : “Le Roi démon”, Dar­gaud, octobre 2017, 56 p. – 13,99 €.