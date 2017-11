Bruno Krebs, Dans les prairies d’asphodèles

Sopho­ras et oeil café

Ce qui frappe dans la nou­velle col­lec­tion de « L’Atelier contem­po­rain » est d’abord — et en dehors de l’extrême qua­lité d’édition — le par­fait équi­libre entre le texte et les images. Dans Les prai­ries d’asphodèles les des­sins de Cris­tine Gui­na­mand font écho aux recueils en deux moments de Bruno Krebs.

Elé­gie et oni­risme s’y fondent dans une poé­sie buco­lique et des­crip­tive propre à un lamento que le radi­ca­lisme de l’écriture évite de faire mari­ner dans le lyrisme. Par vignettes, lieux et moments se suc­cèdent : la nature règne en maî­tresse mais les cha­tons des peu­pliers ne sont pas loin de la pous­sière de sucre des gaufres et crêpes d’une fête foraine.

La dou­leur du temps passé fait le lit d’un regard si proche sur ce qui fut et se défait. L’univers dis­paru se méta­mor­phose et revit par un lan­gage pré­cis et doux. Le mur­mure des images de l’auteur et de l’artiste touche de manière étrange : phy­sique chez le pre­mier et plus abs­traite chez la seconde.

Dans ce regard neuf et croisé, la sécré­tion d’émotions les plus simples est pré­gnante. La vie bat sans virus de mort mais en pul­sion. Et si la paroi du temps passé demeure, le livre dans sa gra­vité reste léger.

Le poète déplace les lignes de fuite, les rap­proche en suc­ces­sions de moments : il est à nou­veau dedans.

jean-paul gavard-perret

Bruno Krebs, Dans les prai­ries d’asphodèles, lec­ture d’Antoine Emaz, des­sins de Cris­tine Gui­na­mand, Edi­tions L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, 2017, 94 p. — 20,00 €.