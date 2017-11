Yannick Torlini, Ce n’est rien

Secouer ce qui reste de vie

Et si, tout compte fait, il n’existait pas un si grand écart que celui — ima­gi­nable — entre le « Ce n’est rien » de Yan­nick Tor­lini et celui de Julien Clerc ? Certes, le second paraît plus léger mais la dif­fé­rence tient à « l’acte » de chaque dis­cours. D’un côté une poé­sie ample qui entre en cer­tains méandres, de l’autre la néces­saire syn­thèse qu’impose le for­mat de la chan­son. Dans les deux cas le seul « radieux espoir » est celui de la pous­sière mais un cer­tain sur­sis est envi­sagé.

Le déve­lop­pe­ment de Tor­lini se crée en une suite de reprises d’éléments qui — d’un seg­ment à un autre — créent une suite de rhi­zomes aux ter­mi­nai­sons qui semblent cou­pées avant terme. Mais ce, afin de don­ner au pro­pos une force de néces­saire len­teur et une obs­ti­na­tion là où la vie hésite à se pla­cer sur ou en des­sous d’une ligne de flottaison.

Les phé­no­mènes d’échos créent par ailleurs une série d’appels que l’écriture fomente pas à pas, pied à pied dans le dur désir de durer. Quoique en sous-tension, une éner­gie ali­mente encore ce qui devient le théâtre d’une poé­tique gou­ver­née par la sen­ti­nelle.

L’auteur emprunte le moins pos­sible aux acci­dents du bio­gra­phique. Le texte est autant une science de la nature humaine que l’expérimentation du lan­gage. Celui-ci prend une signi­fi­ca­tion non seule­ment concep­tuelle mais per­cep­tuelle aiguë. Le lan­gage agit dans ses effets de reprises. Il offre la capa­cité de secouer ce qui reste de vie. Ce n’est pas un simple résidu même si les plus belles pages semblent der­rière le poète. A tort peut-être.

jean-paul gavard-perret

Yan­nick Tor­lini, Ce n’est rien, Edi­tions Tar­mac, Nancy, 2017, 52 p.