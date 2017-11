Christophe Arleston, Adrien Floch & Claude Guth, Sangre — t.2 : “Fesolggio l’inexorable fâcheux”

La suite d’une quête vengeresse

Sangre, une petite fille, a vu son père et son frère assas­si­nées sous ses yeux, sa mère emme­née par les Sombres écu­meurs. Elle a sur­vécu grâce à une prê­tresse et, après sa fuite du couvent, avec l’aide d’un chien qui l’a pro­té­gée. Elle veut ven­ger leur mort et retrou­ver sa mère.

Après avoir exé­cuté une pre­mière ven­geance sur un Ligat, un magi­cien capable de pas­ser de pla­nète en pla­nète, elle pour­suit sa route san­glante par Fesolg­gio. Il est sur Tarasque, un monde où l’art est le seul rem­part contre la mort. À la nuit tom­bée, les Fluves arrivent, ces ombres démo­niaques tuent sauf si elles sont face à une œuvre réus­sie. Fesolg­gio est un jeune peintre de l’atelier de maître Rafello. Mais il rompt avec la tra­di­tion en mon­tant sur une ter­rasse peindre la lumière. Quand les Fluves arrivent, contrai­re­ment à toutes les pré­dic­tions, elles sont séduites et leurs ombres sombres s’éclairent. Il devient célèbre du jour au len­de­main. Tout le monde s’arrache ses tableaux et sculp­tures. Il ambi­tionne alors de faire construire un Palais des Arts, un bâti­ment pha­rao­nique. Mais, lorsque le Prince-gouverneur le sur­prend avec sa fille pro­mise au duc Pes­pol­lio, il pro­voque sa chute.

Sangre ignore tout de cette his­toire lorsqu’elle arrive sur Tarasque. Un jeune gar­çon veut lui vendre une œuvre cen­sée la pro­té­ger. Il s’attache à elle. Connais­sant bien la ville, il l’aide à retrou­ver le peintre deve­nue une épave. Elle sauve celui-ci de la noyade pour mieux peau­fi­ner sa vengeance…

Sangre est une série en huit albums où l’héroïne va retrou­ver cha­cun des huit cri­mi­nels Ils sont dis­per­sés dans des mondes et des civi­li­sa­tions bien dif­fé­rents. Chaque album est consa­cré à un de ces assas­sins et à la façon dont la jeune fille orga­nise sa ven­geance. Avec Fesolg­gio, le scé­na­riste aborde le monde pic­tu­ral. Il s’inspire lar­ge­ment du cou­rant impres­sion­niste, fai­sait sor­tir le jeune artiste de l’atelier pour peindre la lumière, lui fait réa­li­ser un tableau qu’il inti­tule Impres­sions lumi­neuses et sur sa façon de peindre par petites touches non lisses… Il raconte aussi l’ascension d’un artiste qui ouvre un cou­rant nou­veau et sa chute inexo­rable.

Son héroïne dis­pose d’un talent magique. Elle peut sus­pendre le temps pen­dant quelques secondes, ce qui lui per­met de se sor­tir de situa­tions déli­cates, mais au prix fort car sa magie est gour­mande en éner­gie. Mais Sangre est atta­chante avec sa volonté de faire justice.

Adrien Floch qui a déjà réa­lisé avec Arles­ton la série des Nau­fra­gés d’Ythaq, pour­suit sa col­la­bo­ra­tion. Son des­sin effi­cace au trait sûr fait mer­veille pour les per­son­nages à qui il sait don­ner une élé­gance et une belle façon de se mou­voir, d’évoluer. Ses décors sont riches et nova­teurs d’une grande pré­ci­sion avec de nom­breux détails attrac­tifs. La mise en cou­leurs de Claude Guth donne une atmo­sphère sans pareille à l’album, une tona­lité faite de lumière écla­tante.

Ce second volet se lit avec atten­tion tant le scé­na­riste, qui est un conteur-né, tisse une intrigue sub­tile, nova­trice dans son cadre, même si la trame a déjà été uti­li­sée. Une série attrac­tive dont on attend une suite avec intérêt.

voir la bande-annonce de Sangre

serge per­raud

Chris­tophe Arles­ton (scé­na­rio), Adrien Floch (des­sins) & Claude Guth (cou­leurs), Sangre - t.2 : Fesolg­gio l’inexorable fâcheux, Édi­tions Soleil, coll. “Fan­tas­tique”, octobre 2017, 48 p. – 14,95 €.