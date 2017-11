Franco Piavoli, Attesa

L’espoir

Depuis son vil­lage de Lom­bar­die (Poz­zo­le­gno), Franco Pia­voli construit depuis les années 50 une œuvre ciné­ma­to­gra­phique sin­gu­lière. Il est aussi poète. Ses films et ses textes sont rela­ti­ve­ment mécon­nus sinon par des confrères pres­ti­gieux : Jean Rouch, Ermanno Olmi, Marco Bel­loc­chio. Inclas­sables, entre docu­men­taire et fic­tion, ses films (« Il Pia­neta Azzuro » ( 1982), « Voci nel Tempo » (1997), etc. ) sont tour­nés dans son vil­lage avec sa femme et son fils.

L’autodidacte, devint d’abord pho­to­graphe grâce à Ugo Mulas natif du même vil­lage que lui. Il passe au cinéma tout en créant fusains et pas­tels et des poèmes mini­ma­listes déga­gés de tout manié­risme et miè­vre­rie. Existent tou­jours dans son œuvre un éloi­gne­ment et une attente comme le prouve ce beau livre. Dans celui-ci comme dans ses films émane un “ ordre ” entre réa­lité et fic­tion, lit­té­ra­lité et poé­sie. Et ce, à tra­vers ses his­toires de mémoires ou de ce qu’il en reste.

Le for­ma­lisme est tou­jours au ser­vice du sens et de la beauté. Franco Pia­voli reste le guet­teur de ce que le désir fait appa­raître au loin­tain. Dans le brouillard de ses automnes il attend l’improbable : l’enfant et l’amour qui furent. Avant que le temps efface leurs traces dans l’opulence de la grande nuit, les mots res­tent des pas dans la neige.

Face à ce qui dépouille et ravine, proche du temps et de l’obscur, Attesa est à la fois une com­plainte et une rage douce. Les seuls mots sont ceux d’une soli­tude qui spé­cule encore sur le futur. Le poète espère aimer avec la même fureur que celle de ses seize ans. Il guette l’impossible comme jadis il le fai­sait à tra­vers les arbres et par le trou dans le mur qu’il avait fini par ouvrir pour bra­ver des interdits.

jean-paul gavard-perret

Franco Pia­voli, Attesa, Pul­cino Ele­fante edi­zioni, 2017.