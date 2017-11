Véronique Sablery, La chambre antérieure (exposition)

L’opu­lence du double ou l’histoire qui revient

Le visage, un regard, un œil, la lumière qui absorbe, dédouble par jeu de super­po­si­tion de sur­face. Se crée une marge — entre deux vies en une. Pho­to­gra­phier et scé­no­gra­phier pour ne pas réduire ces marges qui n’en font qu’une. Rien ne la plombe. L’oeil revient, occupe l’espace et le temps. Enfermé dans sa cel­lule il bouge, rejoint un loin­tain obs­cur. Com­ment le déli­vrer et se délivrer ?

Sans fin il revient, regarde celle ou celui qui le regarde, il appelle l’instant, le redoute. Per­sonne à qui par­ler ? Soli­tude ? Peut-être. Ne rien savoir de ce qu’il voit, a vu, cache peut-être. Mais lui-même ignore ce que l’on voit en lui. Celle ou celui inconnu(e) et cherché(e). Incon­solé, incon­so­lable. Il tient à dis­tance, épie. Appelle l’autre qui le repous­sait lorsqu’il se por­trait vers lui.

Œil indomp­table. Ago­ni­sant qui sup­plie de lui por­ter secours. Reste l’indicible. Entre pas­si­vité, den­sité, exten­sion, ouver­ture. L’œil guette ce qu’un désir fait appa­raître dans le loin­tain. Il ne se contente pas de prendre ce qui est devant lui mais ce qui n’avait pas été perçu.Par effet d’écho visuel, par buée silen­cieuse s’émettent les années qui ont fui. L’œil n’efface pas les traces. Il les sou­ligne. A l’écart du visage mais pour tordre la peur de l’obscur. Cher­cher encore ce qui ne se quitte pas. Ce qui ne se quitte plus.

jean-paul gavard-perret

Véro­nique Sablery, La chambre anté­rieure, Igda 2.0, Caen, du 10 au 24ovembre 2017.