Stefano Galli, Grand turismo

Démons et merveilles

Le pho­to­graphe ita­lien Ste­fano Galli pho­to­gra­phie les pho­to­graphes (ama­teurs et tou­ristes). C’est une sorte de pro­me­nade sati­rique dans les grands parcs natio­naux de l’Ouest Amé­ri­cain (Monu­ment Val­ley, Grand Canyon, etc). Il est facile de se moquer de ceux qui sont sai­sis par de tels pay­sages. C’est pour­quoi la cri­tique se fait chez l’Italien bien­veillante. Les pho­to­graphes ama­teurs res­tent nos sem­blables, sœurs et frères. Cha­cun a envie de prendre place dans la mytho­lo­gie mon­dia­liste de tels lieux.

Stefano Galli pos­sède le mérite à la fois de mon­trer les émer­veillés (mais pas tou­jours) et les mer­veilles de la nature qui les entourent. Obser­va­teurs et obser­vés se conjuguent. L’artiste montre une réa­lité où tout compte fait le pay­sage ne souffre que très peu de ses visi­teurs. Le côté sau­vage demeure : ses pas­sa­gers ne sont tout compte fait des épi­phé­no­mènes.

C’est l’avantage de l’immensité de lieux. Der­rière les tou­ristes l’auteur fait com­prendre ce qui les fas­cine dans ce voyage du voyage où la pho­to­gra­phie tient lieu de témoin. Au sein de ce jeu, le pho­to­graphe lui-même s’est accordé un répit.

jean-paul gavard-perret

Ste­fano Galli, Grand Turismo , 2017, www.stefanogalli.com