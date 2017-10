Serge Le Tendre, David Khara & Frédéric Peynet, Le Projet Bleiberg — t.2 : “Deep zone”

Un thril­ler haletant

Dans sa rési­dence du Ber­ghoft, en jan­vier 1943, Hit­ler écoute Himm­ler qui lui fait le récit de l’attentat auquel il a échappé. Il avait financé une expé­rience menée par le scien­ti­fique Blei­berg pour arri­ver à la créa­tion d’un Über­mensch, un sur­homme. Lors de la pré­sen­ta­tion du “Sujet 302″, une expé­rience réus­sie, ce der­nier s’empare de l’arme d’Himmler et fait explo­ser des réser­voirs.

En route pour Bruxelles, le trio com­posé de Jay Cor­bin, Jachy Walls et d’Eytan Morg s’accorde une pause nico­tine. Le pre­mier est un ex-trader sur les traces d’un père parti il y a vingt-cinq ans, la seconde est un agent de la CIA placé à ses côtés pour le pro­té­ger et le der­nier est un tueur du Mos­sad, qui a pour mis­sion de défendre les deux jeunes gens. Ils sont par­tis de Zurich où le père de Jay avait un coffre dans lequel ils ont trouvé des docu­ments rela­tifs à un Consor­tium, une adresse dans la ban­lieue de Bruxelles et une photo de Blei­berg et du Sujet 302. Au dos de cette photo, une phrase est ins­crite qui semble tirée d’un livre que le père de Jay citait sans cesse.

Eytan veut s’arrêter dans une station-service et se pré­ci­pite aux toi­lettes. Pour avoir un début d’explication sur les menées de labo­ra­toires phar­ma­ceu­tiques, Jacky décide d’appeler Ber­nard Dean, le patron de Jay, un agent de la CIA. C’est une femme qui répond et qui annonce qu’elle lui tiré une dans la nuque. Elle pré­cise qu’ils ne devraient pas s’arrêter ainsi, car leur avance sur ses hommes se réduit…

Cette série pro­pose une intrigue mus­clée trou­vant ses racines dans une des nom­breuses expé­riences menées par les nazis, emprun­tant à un fatras de don­nées éso­té­riques, des croyances aux­quelles un enfant de dix ans n’adhérerait pas. L’action passe de notre époque à celle de la Seconde Guerre mon­diale, mêlant avec adresse ces don­nées anciennes et les inci­dences qu’elles peuvent avoir dans le monde d’aujourd’hui où des dés­équi­li­brés de la même veine tentent de res­sus­ci­ter un passé infâme. L’intrigue intègre éga­le­ment des menées cri­mi­nelles de labo­ra­toires. Un volume aussi riche en actions qu’en révé­la­tions avec des scènes d’action per­cu­tantes.

Serge Le Tendre découpe le roman en temps forts, lais­sant, cepen­dant, un peu de place pour expli­ci­ter les par­cours et les moti­va­tions des pro­ta­go­nistes. Ce récit d’espionnage réunit tous les ingré­dients du genre comme des enjeux à l’échelle de la pla­nète, un com­plot aux inci­dences mon­diales et une his­toire sen­ti­men­tale qui s’ébauche entre les deux jeunes gens, la jolie et effi­cace Jacky et le loser Jay. Mais il reste encore beau­coup à décou­vrir entre la per­son­na­lité réelle de cet agent du Mos­sad, la com­po­si­tion et les buts du Consor­tium… Peu à peu, cepen­dant, la réa­lité appa­raît, trouble, dan­ge­reuse. De plus, le cobaye de Blei­berg serait-il encore en vie ?

Le des­sin et la mise en cou­leurs sont signés par Fré­dé­ric Pey­net qui offre un fes­ti­val de scènes d’action, de com­bats où le dyna­misme est de mise. S’il donne des décors soi­gnés comme la contre-plongée d’une biblio­thèque, il laisse cepen­dant la pri­meur aux per­son­nages dont l’expressivité est fort réus­sie. Le choix de teintes douces colore agréa­ble­ment les vignettes.

Un second tome pal­pi­tant qui se laisse décou­vrir avec un grand plai­sir. L’intrigue per­cu­tante est menée de main de maître.

lire notre cri­tique du tome 1 : “Les fan­tômes du passé”.

serge per­raud

Serge Le Tendre (scé­na­rio d’après le roman de David Khara) & Fré­dé­ric Pey­net (des­sin et cou­leur), Le Pro­jet Blei­berg — t.2 : Deep zone, Dar­gaud, sep­tembre 2017, 56 p. – 13,99 €.