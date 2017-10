Anya Belyat-Giunta et les matins du monde

Les féries gla­cées et brû­lantes, effrayantes et drôles où vaquent par­fois des femmes aux sou­rires ou aux visages mas­qués font d’Anya Belyat-Giunta une artiste étrange qui sou­ligne com­bien le jeu de l’unité passe par celui de la « dis­per­sion ». Sor­tant l’art du simple registre de l’exquis, de la sub­ti­lité empreinte plus d’afféterie que de per­ti­nence, elle ramène l’image vers l’essentiel. ll ne s’agit plus de “plan­ter un décor” ou de faire de la sur­face un écran.

Il ne convient pas non plus de recou­vrir mais d’ouvrir le champ afin que, aux images stan­dar­di­sées, s’opposent d’autres images plus essen­tielles, sourdes, aussi sophis­ti­quées que naïves et sur­tout impré­gnées des stig­mates de la fan­tas­ma­go­rie. En découlent une sen­sua­lité et une éro­tique qui animent les per­son­nages et « monstres » que l’artiste met en scène. Ils deviennent des embrayeurs de désir aussi char­nels qu’impalpables.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La dou­ceur des joues des mes deux gar­çons jumeaux sur mon visage… tout les matins du monde.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Je conti­nue de rêver comme un enfant.

A quoi avez-vous renoncé ?

A ma car­rière aux Etats-Unis.

D’où venez-vous ?

Je suis née à St Peters­bourg Rus­sie, je suis Amé­ri­caine. Je vis en France.

Qu’avez-vous reçu en « héri­tage » ?

De mon grand-père mater­nel j’ai hérité la per­sé­vé­rance et la curio­sité. De ma grand-mère pater­nelle j’ai hérité la spi­ri­tua­lité . De mon père j’ai hérité inté­grité et bon coeur.

Qu’avez vous dû aban­don­ner pour votre tra­vail ?

Une famille nombreuse.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Un jog­ging mati­nal dans la nature suivi par un très bon café à l’italienne avec un carré de cho­co­lat noir. Ou encore lec­ture face che­mi­née une jour­née en hiver.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

La timi­dité peut-être. J’ai le sen­ti­ment de n’ exis­ter qu’à tra­vers mon travail.

Com­ment défi­ni­riez vous votre approche du vivant ?

Dans mon tra­vail, je mène des recherches sur les mys­tères du monde. J’approche du vivant comme un ter­rain inconnu, «Terra Inco­gnita ». La réa­lité trompe et déroute, mon trait montre le che­min vers l’inconnu étran­ger et fami­lier à la fois.

Vous considérez-vous comme une artiste baroque ?

Non, plus main­te­nant en tout cas.

Quelle fut l’image pre­mière qui esthé­ti­que­ment vous inter­pella ?

Les regards éter­nels des visage idyl­liques des saints dans les icônes expo­sées au mur de la minus­cule chambre à cou­cher chez ma grand-mère paternelle.

Et votre pre­mière lec­ture ?

«Le Maître et la Mar­gue­rite» de Bul­ga­kov, il faillait que je recom­mence trois fois pour arri­ver à la fin.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Jazz, clas­sique, j’aime beau­coup Phi­lippe Glass, Ian­nis Xena­kis, Luigi Nono.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

A mon che­vet , j’ai une éta­gère murale rem­plie des livres que me sont chers et que j’aime par­tiel­le­ment relire temps en temps. « La Divine Comé­die » de Dante, « Les Chants de Mal­do­ror » de Lau­tréa­mont, les « Méta­mor­phoses» d’Ovide, « L’diot» de Dos­toïevski, « Tristes Tro­piques » de Levi-Strauss, Proust, Umberto Eco…

Quel film vous fait pleu­rer ?

Je pleure sou­vent au cinéma, au théâtre, aux spec­tacles de danse… Récem­ment, sans hési­ta­tion «Para­dis» d’Andreï Kontchalovski.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Je n’aime pas me regar­der dans un miroir.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ? Louise Bour­geois.

J’aurais dû, mais il n’est jamais trop tard, écrire à celui qui compte tellement.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Rome.

Quels sont les écri­vains et artistes dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Italo Cal­vino, Agota Kris­tof, Michail Bul­ga­kov, Vir­gi­nia Woolf. Jérôme Bosch, Paolo Ucello, Piero de la Fran­cesca. Louise Bour­geois, Kiki Smith, Carol Rama, Mona Hatoum, Mathieu Bar­ney, Alina Szapocznikow

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Rien de plus qu’un voyage pour faire le tour du monde !

Que défendez-vous ?

La jus­tice, l’intégrité, l’amour. L’ART.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Je pré­fère la phrase de Deleuze: « Si tu ne sai­sis pas le petit grain de folie chez quelqu’un, tu peux pas l’aimer ».

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Je m’y retrouve toute à fait. Je suis une rêveuse et je ne sais pas dire non.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

What’s next ?

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 27 octobre 2017.