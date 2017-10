Mathilde Marc, Les étreintes (exposition)

Possi­bi­lité d’une île

Mathilde Marc per­met de croire à un au-delà de l’image où la ques­tion d’un dia­logue aveugle est appe­lée. Il est mis en ten­sion tout autant par la forme que le fond au moment où l’image donne libre cours à une inter­ro­ga­tion. Entre saine méfiance et juste confiance, cette série ini­tiée — par un arrêt sur image d’un ins­tant qui a tou­jours fas­ciné la créa­trice — met en exergue le regard hors cadre déclen­ché par la fin d’une étreinte.

L’image pro­pose sou­dain une his­toire trou­blante : à celle qui est repré­sen­tée se super­pose une autre que le spec­ta­teur peut ima­gi­ner à par­tir du regard de l’héroïne au moment où il se dirige hors cadre. Bien des “pro­jec­tions” sont alors envi­sa­geables au moment où un amour manque à l’amour et où émerge un vague à l’âme. Le visage pro­pose alors un effet retard ou une anti­ci­pa­tion chez celle qui vou­drait peut-être com­prendre les hommes si poreux à ses aban­dons et les his­toires qu’ils ont lais­sées en elle.

Soudain, tout vaque en un che­mi­ne­ment chargé d’incertitude. Existent peut-être l’ironie, la dou­ceur, le regret, la gra­vité bien sûr ou un secret plus enfoui. Nul pathos pour autant : un cou­rant sourd avance avec ses remous. Il s’agit de péné­trer la chair de l’image, se nicher dans la tour­bière de l’existence. L’au-delà de l’image entre­tient un mys­tère avec cette ques­tion à tra­vers le regard de celle qui est modèle ou pas­seuse.

La pho­to­gra­phie rend le spec­ta­teur cap­tif d’une his­toire qui n’est pas la sienne. Le regar­deur n’assiste plus seule­ment au récit d’une autre, à la vie des autres : il la nour­rit des ses inter­pré­ta­tions. Les fron­tières se délitent dou­ce­ment entre ce qui devait être cer­tain et ce qu’un tel « regard caméra » engendre. L’artiste per­met de pré­ser­ver le réa­lisme de la nar­ra­tion et « contre per­mettre » un réa­lisme d’une tout autre nature.

jean-paul gavard-perret

Mathilde Marc, Les étreintes (expo­si­tion), Fringe Gal­lery, Octobre 2017, 106 rue de Turenne, 75003 Paris.