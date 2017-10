Lorenzaccio (Alfred de Musset / Catherine Marnas)

Quand le cynisme de Lorenzo le dis­pute à l’impitoyable de sa décision

Loren­zac­cio appa­raît en moine ; se dépouillant sou­dain de son habit sur un air de techno, il semble don­ner le ton à des fes­ti­vi­tés orgiaques dont on ne sau­rait dire depuis quand elles durent. La scène est par­ta­gée entre un pre­mier plan qui accueille les dia­logues ouverts, le texte prin­ci­pal, et un fond de scène, théâtre de la fête tou­jours latente, des aspi­ra­tions sour­noises, des conspi­ra­tions sourdes. Les deux espaces sont sépa­rés par des lames de plas­tique telles que celles qui déli­mitent les entre­pôts et les chambres froides. Les per­son­nages les fran­chissent avec aisance ou dif­fi­culté, selon les cas. Les varia­tions du texte sont habi­le­ment ren­dues par la troupe qui campe avec une juste fer­veur les per­son­nages, sur un ton trans­gres­sif permanent.

Le champ de la fête, lieu d’instabilité, donne occa­sion aux fan­tasmes ainsi qu’aux négo­cia­tions poli­ti­ciennes de s’exprimer. Cathe­rine Mar­nas ne cesse d’engendrer des doutes. Le somp­tueux canapé porte et nour­rit telle une matrice la den­sité des échanges intimes. Il est espace de ges­ta­tion, lieu char­nel de toutes les négo­cia­tions, de toutes les unions, de toutes les tran­sac­tions. Les dia­logues les plus graves (entre Phi­lippe Strozzi et Loren­zac­cio, sur le sens de l’action poli­tique) alternent avec les scènes plus légères, qui régissent les rap­ports entre Alexandre de Médi­cis et le paran­gon de ses plai­sirs. La mise en scène est dyna­mique, avec ses accents salaces ; sa gra­vité, elle, témoigne d’un bel équi­libre. Jusqu’à terme, le cynisme de Lorenzo le dis­pute à l’impitoyable de sa déci­sion. Un spec­tacle pre­nant, une belle réussite.

chris­tophe giolito

Loren­zac­cio

Texte Alfred de Musset

Mise en scène Cathe­rine Marnas

Avec : Fré­dé­ric Constant ; Vincent Dis­sez ; Julien Duval ; Zoé Gau­chet ; Franck Man­zoni ; Cathe­rine Pie­tri ; Yacine Sif El Islam ; Béné­dicte Simon.

Assis­tante à la mise en scène Odille Lau­ria ; scéno­gra­phie Cécile Léna et Cathe­rine Mar­nas ; lumières Michel Theuil ; créa­tion sonore Madame Minia­ture avec la par­ti­ci­pa­tion de Lucas Lelièvre ; costumes Edith Tra­verso et Cathe­rine Mar­nas ; maquillage Syl­vie Cailler ; fabri­ca­tion décor Opéra Natio­nal de Bordeaux.

Du 26 sep­tembre au 15 octobre 2017 au Théâtre de l’Aquarium, à la Car­tou­che­rie, Route du Champ de Manœuvre, dans le bois de Vin­cennes, 75012 Paris.

http://www.theatredelaquarium.net/Lorenzaccio

Anté­rieu­re­ment : du 7 au 22 octobre 2015 au TNBA (Théâtre Natio­nal de Bor­deaux en Aqui­taine ; du 10 au 14 novembre 2015 à la Comé­die de Genève ; du 18 au 20 novembre 2015 à la Mai­son de la Culture de Bourges ; du 11 au 12 jan­vier 2017 au Nest : Centre Dra­ma­tique Natio­nal de Thionville-Lorraine.

Pro­duc­tion Théâtre natio­nal de Bor­deaux en Aqui­taine

Copro­duc­tion Mai­son de la Culture de Bourges

Avec la par­ti­ci­pa­tion des Treize Arches — Scène conven­tion­née de Brive

Remer­cie­ments à Alexandre Péraud

Créa­tion en octobre 2015 au Théâtre natio­nal de Bor­deaux en Aquitaine.