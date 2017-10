Celle qui se bat : entretien avec l’artiste et cinéaste Sandra Jessica Koban (Helioptis, Scratch)

A tra­vers ses pho­tos et ses films San­dra Koban cherche les méta­mor­phoses du por­trait par l’éclosion d’une forme de fan­tas­ma­go­rie. La figu­ra­tion est tami­sée en bonne dis­tance entre le rêve et le réel. Mais tout devient inquié­tant. C’est pour­quoi ses films sont vio­lents, enga­gés en des confron­ta­tions ou plu­tôt com­mu­nion entre écor­chées de l’existence. Il ne s’agit pas pour autant de schi­zo­phré­nique visuelle mais de faire face à un monde lui-même men­ta­le­ment et psy­chi­que­ment affec­tés.

Au leurre répond une fic­tion qui jouxte le réel. Maquillages et mises en scènes créent un uni­vers cap­ti­vant, impa­rable mais non sans poé­sie qui néan­moins se refuse à l’évanescence.

Films de San­dra Koban : « Heliop­tis », « Scratch »

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

MON REVEIL

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

DES REVES D’ADULTE

A quoi avez-vous renoncé ?

L’INNOCENCE, LA FACILITÉ et le CONFORT

D’où venez-vous ?

92

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

EVERYNIGHT

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

JE PARLE BULGARE ET J’AI GIF­FLé MON PATRON

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

UNE PHOTO DE MA MERE DANS SON CERCUEIL

Et votre pre­mière lec­ture ?

” LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ”

Quelles musiques écoutez-vous ?

DU BON RAP HARDCORE & DU JAZZ MANOUCHE

Quel est le livre que vous aimez relire ?

“LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE” de MIRBEAU

Quel film vous fait pleu­rer ?

“MILLION DOLLAR BABY” de Clint Eastwood

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

UN PUZZLE

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

MON PERE

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

BAUDELAIRE et VAN GOGH

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

UNE CARTE POSTALE & UN PARIS BREST

Que défendez-vous ?

LES GENS SANS DEFENSE

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

OUI

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

QUEL EST VOTRE SIGNE ASTROLOGIQUE?

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 25 octobre 2017.