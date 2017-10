Albert Camus & Maria Casarès, Correspondance (1944–1959)

Albert et Maria

Ce n’est pas un scoop Albert Camus a eu de nom­breuses liai­sons. Il fut un séduc­teur, un don juan. Parmi toutes ces ren­contres, la plus déci­sive pour l’enfant Camus a été sa grand-mère au corps mas­sif et au chi­gnon aus­tère, auto­ri­taire, égor­geuse de poules, dres­sant Albert au mar­ti­net. Mais il y eut sur­tout sa mère, qui l’a élevé seule. Camus l’aime à la folie. Belle, absente au monde, elle est rési­gnée, qua­si­ment sourde, mutique et illet­trée. Camus décrit dans Le pre­mier homme cette femme de ménage pliée sous la pau­vreté avec affec­tion, “liée par la néces­sité toute nue, au milieu d’une famille infirme et igno­rante”.

Au-delà de ces amours pre­mières, Camus découvre la pas­sion char­nelle des femmes sur la terre algé­rienne. Sa pre­mière véri­table ren­contre est Simone Hié. De bonne famille, star­lette algé­roise, fian­cée au poète Max-Pol Fou­chet. Camus lui fauche, l’épouse et lui consacre, l’année sui­vante, Le livre de Mélu­sine mais s’en sépare très vite avant de faire la connais­sance d’une autre femme fatale, Chris­tiane Galindo. Elle tra­ver­sera toute la vie d’Albert Camus même si Camus res­tera offi­ciel­le­ment auprès de la mère de ses enfants.

Mais la grande ren­contre reste Maria Casa­rès qu’il ren­contre en 1944 chez Michel Lei­ris. L’auteur de L’Etranger est conquis par la comé­dienne excep­tion­nelle et la femme vol­ca­nique. Leur couple devient célèbre dans le milieu ger­ma­no­pra­tin au grand dam de l’épouse Fran­cine. Après un sépa­ra­tion hou­leuse, Camus et Maria (deve­nue vedette) remettent le cou­vert. Elle plaque Jean Ser­vais, et Camus conti­nue sa double vie. Leur liai­son durera jusqu’à sa mort. Même s’il connaî­tra encore des émo­tions amou­reuses avec Cathe­rine Sel­lers, Maria res­tera en quelque sorte « L’Unique » dont le carac­tère his­pa­nique fait le lieu entre l’Algérie et la France, le passé et le pré­sent.

Sont publiés — grâce à la fille de Camus qui a voué sa vie aux oeuvres de son père — les lettres d’Amour entre Casa­rès et Camus, la femme de bien et l’homme libre. C’est d’un autre tabac que les niai­se­ries de Mit­ter­rand le rou­cou­leur. Tout est violent, fort : « Je me réveille avec un petit mot de toi. Oh la la la ! Un autre mot vient d’arriver. Dam­née méca­nique. Je me rends compte que je n’aurais pas pu tenir un mois et demi (c’est long !) sans lettres de toi ».Ce qu’on nomma pou­lets se succèdent.

L’amour rend Casa­rès insom­niaque. Camus ne perd pas le som­meil. Mais il pense tou­jours à sa belle comé­dienne habi­tée néan­moins de doutes et de ques­tion qui ne sont pas sans causes. La comé­dienne le dit à son amant : « J’ai passé des heures dures de mélan­co­lie et de révolte suc­ces­si­ve­ment à en perdre haleine » et avec un entê­te­ment de gali­cienne elle se retrouve sou­vent « per­due, dés­équi­li­brée, dés­épau­lée ». L’auteur l’a rend “irrai­son­nable”. Il est vrai que ce n’est pas simple dans sa tête.

Quit­tant Ser­vais pour Camus, elle avoue à ce der­nier : « une foule d’idées contra­dic­toires me noya. Des idées dont je te par­le­rai un jour si tu veux les connaître mais que je n’ai pas le cou­rage d’écrire. ». Camus n’est pas tou­jours pressé d’entendre et sur­tout de répondre au bric-à-brac inté­rieur de sa puis­sante mais fra­gile amante…

jean-paul gavard-perret

Albert Camus & Maria Casa­rès, Cor­res­pon­dance (1944–1959), Gal­li­mard, coll. Blanche, Paris, 2017, 256 p.