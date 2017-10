Richard Marazano & Marcelo Frusin, L’Expédition — t.3 : “Sous les larmes sacrées de Nyabarongo”

Deve­nir roi n’est pas de tout repos…

À Thèbes, un homme est enchaîné et des hommes veulent entendre son récit, le récit d’un échec.

C’est la décou­verte sur le Nil, quelques années aupa­ra­vant, d’une barque mor­tuaire rem­plie de richesse qui a poussé un res­pon­sable romain en 737 après la fon­da­tion de Rome, à com­bi­ner une expé­di­tion. Un petit groupe va remon­ter vers les sources du Nil à la recherche de ce ter­ri­toire qui recèle tant de richesses. Mar­cus Livius en prend le com­man­de­ment. Ils orga­nisent donc secrè­te­ment sa déser­tion et celle de dix de ses hommes, des têtes brû­lées, pour s’enfoncer dans des terres inex­plo­rées. Après de mul­tiples aven­tures dans une nature hos­tile, ils sont faits pri­son­niers d’un peuple inconnu. Alors qu’ils vont recou­vrer leur liberté, Mar­cus reçoit une flèche empoisonnée.

Le troi­sième tome s’ouvre sur le rap­pel de l’interrogatoire de Mar­cus et sur son réveil après sa bles­sure. Publius, un légion­naire, lui raconte ce qui s’est passé depuis sa bles­sure, sa mort, l’intervention des Umu­zimu de la reine, son coma depuis… deux ans. Il lui relate ce que sont deve­nus ses hommes et la visite quo­ti­dienne de la reine à son che­vet. Tibe­rius, qui a su se pla­cer près de la sou­ve­raine lui indique que celle-ci a besoin d’un roi, que Mar­cus pour­rait être celui-ci s’il accepte de se prê­ter au rituel violent qui consacre l’époux de la reine, une épreuve mor­telle. Mar­cus, qui rêve de cette femme depuis qu’il a posé les yeux sur la sta­tuette la repré­sen­tant, est prêt à tout…

Richard Mara­zano renoue avec le roman d’aventures dans des lieux consi­dé­rés comme exo­tiques, tels ceux de Henry Rider Hag­gard, le père du fameux Allan Qua­ter­main. Il uti­lise comme moteurs pour son intrigue, ce qui a tou­jours poussé l’être humain, à savoir l’appât de la richesse, la prise du pou­voir et… l’amour. Mais, il pré­sente son récit de façon peu habi­tuelle, annon­çant dès le début l’échec de l’aventure. Le récit conjugue alors la pro­gres­sion de ce petit groupe dis­pa­rate, ses décou­vertes et les dan­gers mul­tiples aux­quels ils doivent faire face, dan­gers issus de la nature et des hommes.

On retrouve, avec la pas­sion de Mar­cus, le thème simi­laire employé, entre autres, par Pierre Benoit dans son superbe roman, L’Atlantide où un homme tombe amou­reux d’une reine d’un peuple inconnu bien à l’abri du reste du monde. On peut aussi pen­ser au pitch du film Les 12 salo­pards avec la consti­tu­tion du groupe et les consé­quences qui s’ensuivront quand des têtes brû­lées veulent jouer en solo ou ne pensent qu’à piller des richesses. Cepen­dant, dans ce tome, le scé­na­riste s’attache à appro­fon­dir les carac­tères des prin­ci­paux acteurs du drame, décri­vant leurs réac­tions lorsqu’ils sont confron­tés à la cap­ti­vité.

Mar­celo Fru­sin, né en Argen­tine, assure un gra­phisme dyna­mique. Il a, pour cela été à bonne école car, après des études d’art, des tra­vaux pour quelques édi­teurs de son pays, il entre dans le monde du Comics aux USA avec en par­ti­cu­lier DC Comics où il des­sine Hell­bla­zer, Love­less, Wol­ve­rine… Il réa­lise des planches toniques aux décors raf­fi­nés, jouant avec des masses sombres tant pour les atti­tudes que dans l’expressivité des protagonistes.

Avec ce troi­sième tome, la série confirme sa qua­lité. Le scé­na­rio s’étoffe avec la face psy­cho­lo­gique des acteurs et le des­sin puis­sant du graphiste.

serge per­raud

Richard Mara­zano (scé­na­rio) & Mar­celo Fru­sin (des­sin et cou­leur), L’Expédition, t.3 : Sous les larmes sacrées de Nya­ba­rongo, Dar­gaud, sep­tembre 2017, 56 p. – 13,99 €.