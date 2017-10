Guillaume Basquin, Jacques Henric entre image et texte

Les jambes de cul-de-jatte

Depuis son pre­mier livre Archées (coll. Tel Quel, 1969), comme à tra­vers ses des­sins, pho­to­gra­phies et chro­niques (in Art Press entre autres), Jacques Hen­ric des­sine une « Poli­tique » par­ti­cu­lière. Guillaume Bas­quin en fait le tour et rap­pelle comme l’auteur des­sine l’histoire des êtres et du monde en met­tant à mal au besoin les doc­trines, théo­ries, sys­tèmes même s’il com­mit lui-même des « erreurs » qu’il assume — jadis membre du P.C. et — à un degré moindre — de Tel Quel jusqu’à sa « plai­sante » dérive maoïste.

Bas­quin sou­ligne le charme dis­cret (ou non) de la pen­sée de Hen­ric. Il a tou­jours assumé ses propres manques et erreurs de jeu­nesse — et par­fois de vieillesse — afin de pou­voir affi­cher ses propres liber­tés et ses par­tis pris sur tous les plans y com­pris sexuel, artis­tique, lit­té­raire. Cha­cun sait son admi­ra­tion constante pour Sol­lers qui le fit rompre avec Pierre Rot­ten­berg. Mais Hen­ric est tou­jours resté sur une ligne de crête étroite entre le in et l’off de l’intelligentsia.

Ce pre­mier essai écrit sur l’auteur met en exergue un de ses sujets majeurs : il n’a cessé de s’interroger sur la force des images, ce qu’elles voilent et/ou dévoilent. Et ce, par une remon­tée aux sources bibliques comme à tra­vers l’histoire de l’art jusqu’à ces vitrages les plus contem­po­rains. L’auteur a mon­tré com­bien l’iconoclastie réserve de tours et détours. Il les a tou­jours mis en rap­port avec la lit­té­ra­ture et la phi­lo­so­phie car toutes les construc­tions artis­tiques, intel­lec­tuelles, idéo­lo­giques et média­tiques marchent de concert.

Mais Hen­ric montre com­ment les caté­go­ries dans un monde plus ouvert se dis­sé­minent. Il montre néan­moins ce qui dans l’image dégrade et humi­lie, sous la pres­sion de l’idéologie tou­jours avide de bien­séance et de morale approxi­ma­tive. D’où l’intérêt pour Hen­ric d’œuvres de plus en plus mar­gi­nales. Côté lit­té­ra­ture il y eut – par exemple — Rot­ten­berg, il y aura Guyo­tat mais cela n’empêche pas, et Bas­quin le rap­pelle, de rame­ner Hen­ric à des fon­da­men­taux bour­geois mâti­nés entre autres et pen­dant tout un temps d’un mar­xisme qui put le pous­ser à des fan­tasmes ou des col­lines d’incohérence et qui fit de lui un mar­cheur quelque peu cul-de-jatte. C’est pour­quoi, par prin­cipe, il peut être par­donné à moitié.

Mais Hen­ric sut sor­tir de ses propres pièges sans pour autant tom­ber dans des retour­ne­ments de bien de ses pairs. En ce sens, il fait la jonc­tion entre Sade et Sol­lers, la pein­ture ita­lienne et Jim Dine. Il sait éta­blir la force de l’image et du texte. La pre­mière est « entraî­neuse », le second « vau­rien ». De cette célé­bra­tion inédite Bas­quin tire une leçon par­ti­cu­lière et impli­cite : ne serait-il pas plus rigolo d’être poète, des­si­na­teur, pho­to­graphe de l’intime (celui de Cathe­rine Millet) qu’écrivain ou phi­lo­sophe ? D’autant que, mine de rien, jusque dans ses ana­lyses les plus péremp­toires l’auteur reste un drôle de poète. On l’imagine se lever tard pour savou­rer des œufs mol­lets et de la confi­ture à la fram­boise. Ce n’est pas for­cé­ment juste. Il se peut qu’il se lève avant les poules pour vaquer à ses affaires…

Il n’empêche que, dans la pile de ses livres et de ses chro­niques, l’auteur avec l’âge cultive une méfiance par rap­port à un pro­grès non mesuré. Refu­sant d’être plié dans un sac avant d’être jeté à la mer, celui qui croit de moins en moins à la résur­rec­tion des seins défend la sacra­li­sa­tion des images quand elles ne se contentent pas de “fesse-toyer” dans le sens des céré­mo­nies ins­ti­tu­tion­nelles (Art-Press put s’y inté­grer). Mais Hen­ric ramène à la ques­tion majeure : une simple image n’est jamais une image simple. Bas­quin la déve­loppe avec habi­leté. L’auteur de Boxe méri­tait ce pre­mier tra­vail d’envergure.

jean-paul gavard-perret

Guillaume Bas­quin, Jacques Hen­ric entre image et texte, Edi­tions Tin­bad, coll Tin­bad essai, Paris, 2017.