Jean Frémon, David Hockney à l’atelier

Pers­pec­tives cavalières

« La mai­son d’Hockney est son œuvre » dit Fré­mon non sans rai­son. Mais l’auteur connaît bien sa mai­son concrète, au bout du célèbre Mul­hol­land Drive, dans un canyon. Consi­déré comme le plus grand peintre bri­tan­nique, renommé pour ses cou­leurs criardes et ses pay­sages, Hock­ney reste avant tout, comme Picasso, un peintre de périodes. L’artiste peint une sorte d’autobiographie visuelle ; depuis ses pay­sages d’enfance jusqu’à la Cali­for­nie. Chaque période est un cha­pitre de la vie à tra­vers des sujets et des lumières qui changent. Il est même devenu le pre­mier peintre de Los Angeles.

L’artiste cherche plus la clarté que l’équivoque et reste très influencé par la pein­ture chi­noise et japo­naise (sans ombres et reflets) comme par la pein­ture fran­çaise et ce, jusqu’à Picasso qui est à la fois son modèle et son contre-modèle. L’artiste ne cesse comme le prouve son « Sacre du prin­temps » (offert au musée Pom­pi­dou) de jouer de pers­pec­tives appa­rem­ment aussi cava­lières que naïves mais com­plexes. Hock­ney les dis­tord comme il fra­casse les cou­leurs de la cam­pagne et de ses fleurs.

Partant désor­mais de des­sins sur « e-pad » — qui a rem­placé le pola­roid, l’ordinateur et la pho­to­co­pieuse) — avant de réa­li­ser ses tableaux, il veut avant tout mettre en scène « la joie de peindre ». Plus que jamais vivante (à l’inverse de la pho­to­gra­phie qui selon lui se bana­lise, la pein­ture se renou­velle et avance. En par­ti­cu­lier et désor­mais, sur des pers­pec­tives inver­sées qui ont tra­versé l’histoire de l’art (avant les règles de Bru­nel­les­chi). L’artiste les révise dans une cer­taine soli­tude accen­tuée par sa sur­dité.

Hock­ney cherche à ne jamais se répé­ter ni se cari­ca­tu­rer. Il déplace jusqu’à la façon de voir en essayant de nou­velles for­mules là où les lignes de fuites ne convergent pas mais s’ouvrent. Mul­ti­pliant les approches et les tech­niques, il reste tourné vers l’avenir comme Fré­mon le rap­pelle. Hédo­niste, jamais blasé, Hock­ney demeure rivé à l’admiration de la pein­ture et du monde. Jamais théo­ri­cien mais pra­ti­cien réflé­chi, il tente de recréer l’espace, la vie et bien sûr la peinture.

jean-paul gavard-perret

Jean Fré­mon, David Hock­ney à l’atelier, L’Echoppe, 2017 — 13,50 €.