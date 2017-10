Pierre Buraglio, Notes discontinues (Écrits 2005–2017, avec des textes retrouvés moins ceux momentanément égarés)

Hori­zons et para­digmes de la peinture

Ecrits dans les temps contem­po­rains, ces notes plus ou moins éparses per­mettent de faire le point sur une des oeuvres les plus mar­quantes de notre temps depuis le milieu(ou presque) du siècle pré­cé­dent. Cita­tions et anno­ta­tions, prises de notes deviennent la sub­stan­ti­fique moelle de celui qui grif­fonne ses réflexions nour­ries de lec­tures inces­santes. L’artiste pra­tique la même col­lecte que pour son tra­vail plas­tique. Les écrits en deviennent le com­men­taire. Chaque texte a donc comme but non lui-même mais la pein­ture.

Afin de ren­trer de plain-pied dans celle-ci au moment d’une des crises endé­miques qui la secoua après la seconde guerre mon­diale et plus par­ti­cu­liè­re­ment dans les années 60 (le temps de digé­rer le choc), Pierre Bura­glio a com­mencé son œuvre par une mise à mal du pro­ces­sus même de la pein­ture et de son effet de voile. Le peintre pro­pose à cette époque des agra­fages de tri­angles et rec­tangles « flot­tants » et des camou­flages dans la dia­lec­tiques du montrer/cacher.

Ce choix devient la « phase ultime d’essais infruc­tueux, d’une impos­si­bi­lité qu’ils recouvrent en en ména­geant, comme une mémoire, la trace ». Pour Bura­glio, recou­vrir est un para­doxe : c’est poser un voile sur une impos­si­bi­lité et non sur une pos­si­bi­lité de mons­tra­tion afin de lais­ser per­cer ce qui se cache des­sous. L’absence de toute repré­sen­ta­tion devient impli­cite : il ne s’agit plus d’offrir un « spec­tacle » visuel quelle qu’en soit la nature (figu­ra­tion et/ou abs­trac­tion). L’artiste refuse de pré­sen­ter une « fic­tion d’espace » figu­rée mais uni­que­ment l’espace du tableau contenu dans son cadre. Pas l’image de quelque chose, pas d’extra-pictural : mais ce que Beckett nome « la cho­séité » de la pein­ture.

Naît au-delà des recherches d’un Pol­lock une nou­velle pein­ture, bond par « mise entre paren­thèses du monde ». Mais en même temps affron­ter la pein­ture avec ses moyens propres per­met la sub­ver­sion de la pein­ture et de son rap­port au réel. Signi­fier devient l’oblitération de sa signi­fi­ca­tion dans une visée que Blan­chot à pro­mis pour sa part à la littérature.

Cons­ciem­ment cri­tique, ce tra­vail ne va pas se limi­ter à n’être qu’un écart en réfé­rence aux pein­tures de l’histoire. La réflexion passe aussi par la maté­ria­lité du sup­port pour démys­ti­fier ce qui se passe des­sus ou avec. Au résul­tat est pri­vi­lé­gié le pro­ces­sus de sa fabri­ca­tion. Cela est devenu une idée com­mune mais à l’époque il s’agit d’une véri­table radi­ca­lité. Ecrans, cadres, châs­sis ren­voient l’art à sa réa­lité basique.

Le rôle his­to­rique de Bura­glio dans cette époque 60–70 est essen­tiel. L’art devient décep­tif en des trans­pa­rences enca­drées. Elles vont par­fois deve­nir des portes-fenêtres ouvrant sur rien comme si celui-ci deve­nait un tout. Bura­glio ne cesse depuis de tra­vailler selon divers cadres sty­lis­tiques et tech­niques ; « l’action fabri­ca­trice, l’auto-dynamisme des maté­riaux bruts ou tra­vaillés, la cou­leur se révèle dans un ensemble concep­tuel voulu » écrit l’artiste.

Et il n’est pas jusqu’aux déchets pic­tu­raux de ses propres tra­vaux (mor­ceaux de toile, de châs­sis impré­gnés de cou­leurs) à construire une hygiène de l’art en train de se faire Les notes pré­le­vées pen­dant ces quinze der­nières années mani­festent la logique de l’œuvre et y ajoutent un ruban sup­plé­men­taire en frag­ments, pla­cés comme entre deux angles pour scin­der la sur­face tex­tuelle. Il s’agit donc d’autres « fenêtres » qui ouvrent encore le champ visuel et la pein­ture per­due puis retrouvée.

jean-paul gavard-perret

Pierre Bura­glio, Notes dis­con­ti­nues (Écrits 2005–2017, avec des textes retrou­vés moins ceux momen­ta­né­ment éga­rés), Pré­face de Pierre Wat, Edi­tions L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, 2017, 200 p. — 25,00 €.