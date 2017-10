Olivier Bocquet & Brice Cossu, FRNCK — t.2 : “Le baptême du feu”

Un retour dans un passé surprenant

Franck, 13 ans, s’enfuit de l’orphelinat quand il apprend que ses parents sont encore vivants et part à leur recherche. C’est alors qu’il est sur un futur site de loi­sirs pré­his­to­riques qu’il bas­cule dans le passé jusqu’à la… Pré­his­toire. Il découvre une tribu et tente de s’intégrer et sur­vivre dans cet uni­vers entiè­re­ment nou­veau pour lui.

Parce qu’il a froid, parce qu’il en assez de faire comme les autres et se for­cer à man­ger des ali­ments crus (Il serait prêt à aimer des… bro­co­lis !), il veut, tel un Pro­mé­thée ado­les­cent, leur apprendre à domes­ti­quer le feu pour faire cuire les ali­ments, fuir les pré­da­teurs…

Le chef des Roux, le groupe ennemi, grâce au talis­man pris à Frnck a des visions du futur. Il a vu un four à micro-ondes qu’il tente de faire réa­li­ser par son souffre-douleur.

Face à la puan­teur de ceux qui l’entourent, Franck veut intro­duire le savon mais fait face à une incom­pré­hen­sion totale. Rien ne se déroule comme il veut dans ce monde sans piz­zas, sans consoles… un monde nul !

Tran­spor­ter un jeune gar­çon d’aujourd’hui dans un uni­vers tel que celui de la Pré­his­toire est une excel­lente base pour déve­lop­per une belle série humo­ris­tique. Le déca­lage, le dépha­sage d’un ado­les­cent, entouré de maté­riels abso­lu­ment indis­pen­sables, dans un monde où l’homme en est au pre­mier niveau de la pyra­mide de Mas­low, à essayer de satis­faire des besoins phy­sio­lo­giques tels que la faim, la soif, per­met une suc­ces­sion de situa­tions cocasses.

Et Oli­vier Boc­quet ne s’en prive pas ! Il conti­nue, dans ce second tome, à faire réa­li­ser par son héros des ten­ta­tives d’avancées tech­niques et tech­no­lo­giques avec les moyens du bord. Le scé­na­riste ne manque pas d’imagination pour souf­fler des pro­jets à son héros mais aussi pour contra­rier ceux-ci et pla­cer Franck dans des situa­tions de recherches hasar­deuses, infruc­tueuses, obligé de négocier…

Brice Cossu, qui a déjà réa­lisé nombre d’albums pour Soleil, assure un des­sin tonique. Il donne aux ani­maux de l’époque une pré­sence indé­niable, mar­quée par la féro­cité de cer­tains, l’empathie pour d’autres. Pré­sence, expres­sion et expres­si­vité sont éga­le­ment de mise pour les per­son­nages. Le foi­son­ne­ment, la luxu­riance de la flore sont ren­dus à mer­veille. Son des­sin est mis en relief par une colo­ri­sa­tion réus­sie due à Yoann Guillo.

Si le tome 1 de cette série avait charmé, le tome 2 enchante. L’humour très pré­sent ne ralen­tit pas une action dyna­mique. Les deux pro­chains volumes sont annon­cés selon un calen­drier serré, en jan­vier et juin 2018.

serge per­raud

Oli­vier Boc­quet (scé­na­rio), Brice Cossu (des­sin) & Yoann Guillo (cou­leurs), FRNCK - t.2 : “Le bap­tême du feu”, Dupuis, août 2017, 56 p. – 10,95 €.