Stéphane Mendelbaum (1961–1986), Exposition

Le bateau ivre

Stéphane Man­del­baum s’est défi­nit lui-même comme “le jeune errant ivre, obsédé de mort”. Il est un par­fait exemple des irré­gu­liers de l’art belge et meurt assas­siné à 25 ans. Il a eu le temps de créer des cen­taines de des­sins et de pein­tures excep­tion­nelles au fusain, à l’huile, au crayon mais aussi au stylo à bille.

Ce fut son vrai lan­gage. Domi­nant la mort et le sexe en des visions pro­vo­ca­trices, déses­pé­rées à l’incroyable inten­sité tra­gique qui sont autant de miroirs de la condi­tion humaine. S’y retrouvent des auto­por­traits, des por­traits de célé­bri­tés (de Bacon à Goeb­bels), ou d’anonymes (parents, amis…). Cette expo­si­tion est la troi­sième expo­si­tion que la Gale­rie Pierre Hal­let consacre à cet artiste trop méconnu.

Dans son œuvre, le corps parle sou­dain une langue vio­lente, éro­tique, dépouillée et sans conces­sion. Face à une image sou­vent ins­tru­men­ta­li­sée du corps fémi­nin, l’artiste joue d’une exhi­bi­tion hybride : le dévoi­le­ment du corps n’est pas sans « accrocs ». Contre les pré­ten­dus inva­riants du fémi­nin qui servent de pare-fumées, Man­del­baum pro­pose des esca­pades dis­cor­dantes. Il refuse de céder le pas au convenu du tout-venant et opte pour une radi­ca­lité qui soude l’invisible au visible.

L’ “évi­dence” du secret “habille” les oeuvres de forces poé­tiques paroxys­miques. L’artiste y déplace les formes spec­trales, offre une pré­sence par­ti­cu­lière, une han­tise. Sur­git l’étrange trans­pa­rence dans l’immanence de l’opacité. Le por­trait est trans­formé en mor­cel­le­ments. Ceux-ci coupent la chique à un réa­lisme trop tenace. Femmes et hommes pataugent dans les eaux sau­mâtres du passé ou du pré­sent là où est méta­mor­phosé le concept d’intimité.

jean-paul gavard-perret



Sté­phane Men­del­baum (1961 — 1986), gale­rie Pierre Hal­let, Bruxelles, du 14 octobre au 14 novembre 2017.