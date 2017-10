François Szabowski, L’Amour est une maladie ordinaire

La mala­die de l’amour

Fran­çois Sza­bowski sait ce qu’il en est de l’amour. Pour preuve, le titre de ses der­niers livre : Les femmes n’aiment pas les hommes qui boivent ; Il n’y a pas de spa­ra­draps pour les bles­sures du coeur ; Les majo­rettes, elles, savent par­ler d’amour ; Il faut croire en ses chances. Avec un tel pas­sif, le lec­teur peut lui faire confiance.

Et il aura rai­son. Le sombre héros de son der­nier livre est un pré­ten­tieux qui rêve de mou­rir – ou au moins de – afin de lais­ser un sou­ve­nir impé­ris­sable. D’où cette nou­velle ver­sion de L’homme qui aimait les femmes de Truf­faut. Celui qui, vic­time de son impé­ri­tie, suc­combe au moindre jupon, ne sup­porte pas les rup­tures et les his­toires qui partent en que­nouille met au point auprès de chaque femme ses funé­railles. Mais c’est bien là que tout déraille.

Pas ques­tion pour autant de dévoi­ler ici les déboires du mort-vivant ou du vivant mou­rant. Pré­ci­sons sim­ple­ment que dans ses affres ima­gi­naires le héros croit s’en tirer avec intel­li­gence en pro­po­sant à ses muses des grands mots pour grand remède. Mais le céleste hymen et le lar­gage en plein vol ne sont que des mis­cel­la­nées de tis­sus peu conjonc­tifs. Ils font les suc­cès dam­nés car les mots sont sciés par des stra­té­gies qui mettent la char­rue avant l’hébreu.

De tels pro­jets font grom­me­ler les lunes de miel. L’auteur a beau croire que ses fro­mages peuvent faire un lait men­tal. Il n’en est rien. Mi-figues, mi-raisins de la colère, les belles vitu­pèrent (lubriques ou non) tant elles ont de res­sorts. Et pas seule­ment au lit. A bon enten­deur, salut.

jean-paul gavard-perret

Fran­çois Sza­bowski, L’Amour est une mala­die ordi­naire, Edi­tions Le Tri­pode, Paris, 2017.