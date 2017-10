Stéphane Levallois, Les disparues d’Orsay

Si muses, déesses et autres bai­gneuses dis­pa­rais­saient des tableaux…

Un musée offre à la vue de son public des œuvres pré­sen­tant des per­sonnes dévê­tues, voire nues. Parmi elles figure un nombre impor­tant d’Eve dont le charme est indé­niable. Mais que devien­drait ce musée si, brus­que­ment, muses, déesses et autres bai­gneuses dis­pa­rais­saient, ne lais­sant que les décors et des per­son­nages secon­daires ?

Sté­phane Leval­lois ima­gine la situa­tion et lance un enquê­teur ama­teur, en l’occurrence un gar­dien, sur la piste des dis­pa­rues d’Orsay. Cet album s’inscrit dans une col­lec­tion spé­ci­fique où figurent déjà trois autres opus, une coédi­tion entre Futu­ro­po­lis et le Musée d’Orsay.

Virgile Gau­trey est gar­dien au Musée d’Orsay depuis trente ans. Depuis, il fuit la com­pa­gnie des hommes comme celle des femmes. Per­sonne ne le remarque, il est comme un fan­tôme. Un matin, com­men­çant sa jour­née, il s’aperçoit que la muse de La Source n’est plus là, ne figure plus sur le tableau. Il par­coure, effaré, les salles voi­sines. Les bai­gneuses de Puvis de Cha­vannes, une Vénus… sont par­ties. L’émotion est trop forte, il tombe éva­noui. C’est la voix de Goethe qui le réveille et insiste pour qu’il parte à la recherche des dis­pa­rues. Le temps presse, il n’a plus que vingt heures avant…

Alors qu’il est sous la célèbre hor­loge, un train entre avec fra­cas dans le bâti­ment, qui est inondé comme en 1910. Il voit un homme mas­qué mon­ter dans ce train qui repart. Dante tend la main pour que Vir­gile puisse se his­ser dans le convoi. Il va aller de sur­prise en sur­prise, dans un voyage à rebrousse-temps, dans un par­cours sur­réa­liste, voire fantastique !

Le cahier des charges pro­posé à l’auteur était simple et per­met­tait toute lati­tude dans le choix et dans la construc­tion de l’intrigue. Orsay, qui fêtait ses trente ans d’existence, devait être le héros de l’histoire. Sté­phane Leval­lois convie ses lec­teurs à un vaste jeu de piste tonique et poé­tique à par­tir du musée d’Orsay et des œuvres qui y sont expo­sées. Cepen­dant, il confesse que sur les quatre-vingt-cinq pièces qui com­posent le puzzle qu’il a consti­tué, quelques-unes sont à l’Orangerie et dans d’autres lieux. Il prend en compte le passé du monu­ment, rap­pe­lant qu’avant de pro­té­ger des œuvres, Orsay a été une gare. Donc, n’est-il pas natu­rel que le scé­na­rio embraye sur des trains et qui dit trains dit voyages !

Dans sa quête, Vir­gile ren­contre nombre d’artistes dont les œuvres ont été dépouillées de leur plus beau sujet. Avec cet album, l’auteur invite à une visite aty­pique du musée, gui­dant ses lec­teurs chez les pom­piers, les expres­sion­nistes, les impres­sion­nistes… Il sème tout son récit de réfé­rences ciné­ma­to­gra­phiques, lit­té­raires et pic­tu­rales. Ainsi, le nom du gar­dien, Vir­gile Gau­trey, est le même que celui d’un gar­dien qui œuvrait dans Bel­phé­gor, le fan­tôme du Louvre, une magni­fique série avec en vedette Juliette Gréco et Yves Régnier, dif­fu­sée sur le Ière chaîne de l’ORTF en mars 1965. On retrouve aussi l’utilisation de cet acci­dent si spec­ta­cu­laire arrivé en 1895 à la gare Mont­par­nasse quand un train a jailli du bâti­ment et que sa loco­mo­tive s’est plan­tée presque droite dans le sol.

Avec Les dis­pa­rues d’Orsay, Sté­phane Leval­lois donne à voir une magni­fique suc­ces­sion d’œuvres dans une atmo­sphère presque oni­rique, bat­tant le rap­pel d’artistes célèbres mais aussi de créa­teurs quelque peu tom­bés dans l’oubli. Un superbe album qu’on ne se lasse pas de feuille­ter.

Nota : l’auteur livre, en fin de volume, la liste des tableaux, sculp­tures, artistes qui tra­versent son histoire.

serge per­raud

Sté­phane Leval­lois, Les dis­pa­rues d’Orsay, Futu­ro­po­lis – Musée d’Orsay, juin 2017, 80 p. – 19,50 €.