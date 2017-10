Claudia Brutus, Exposition

Le pays où tout serait permis

Déra­ci­née, fille de trois conti­nents (Europe, Afrique, Amé­rique), Clau­dia Bru­tus crée une œuvre par­ti­cu­lière : la légè­reté y fait le jeu de la pro­fon­deur à tra­vers pay­sages et por­traits qui ne sont pas sans rap­pe­ler une végé­ta­tion ama­zo­nienne. Les pein­tures sont des écrins à han­tises, des bulles de mys­tère où l’exotisme n’est pas un effet de décor. Par ce biais, l’artiste s’enracine dans son ter­ri­toire pre­mier : Haïti. L’île des ori­gines reste néan­moins mys­té­rieuse. L’artiste la connaît uni­que­ment par la mémoire pater­nelle.

Tout reste ludique et trou­blant dans une quête for­melle et exis­ten­tielle. Les formes sont pré­cises mais par­fois se dis­solvent selon des angles par­ti­cu­liers.. L’apparentement laisse entre­voir tout un jeu de dis­tances et de rap­pro­che­ments, le des­sous est aussi un des­sus. Le monde devient une étoffe colo­rée, un uté­rus dia­phane en zones chro­ma­tiques aci­du­lées et une nar­ra­ti­vité poétique.

Une buée semble être souf­flée sur la face de tels miroir pour de sub­tils halos pas­tels. L’univers devient celui des oxy­mores, de liai­sons impro­bables, d’associations et de contrastes. Les cou­leurs vives se détachent des fonds volon­tai­re­ment neutres. Les figures sont pré­cises mais éva­nes­centes, les scènes évi­dentes tout en res­tant indé­chif­frables. Le réa­lisme le dis­pute au poé­tique si bien que les sujets les plus funestes débordent d’allégresse.

C’est un car­na­val d’émotions, une danse des sensations.

jean-paul gavard-perret

Clau­dia Bru­tus, Expo­si­tion, Ate­lier 36, Houilles, du 6 au 31 octobre 2017.