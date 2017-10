Marco Polo et l’Hirondelle du Khan (Éric Bouvron)

Une fable impro­bable sur le mariage irréa­liste des civilisations

Sur la scène règne une atmo­sphère mys­té­rieuse. Un plan incliné tapissé d’une four­rure abon­dante laisse pré­sa­ger une intrigue impor­tante par un espace de concen­tra­tion de l’action. Une musique lan­ci­nante, des fumi­gènes ins­tallent une atmo­sphère pesante. On découvre le jeune Marco Polo, accueilli à la cour de l’Empereur mon­gol Yuan Kuli­bai Khan, à l’occasion d’une trac­ta­tion entre la papauté et la Chine ; si la tran­sac­tion échoue, elle donne l’occasion de pré­sen­ter des échanges inter­cul­tu­rels qui pour­raient être fruc­tueux.

Mais les per­son­nages sont bros­sés au prisme de leur pro­fil psy­cho­lo­gique, une cruauté domi­na­trice pour l’Empereur, une can­deur géné­reuse pour Marco Polo. Dès lors, leur inter­ac­tion reste anec­do­tique, illus­tra­tive, attendue.

Au lieu de se déve­lop­per vers les mis­sions de Marco Polo à la Cour du Khan, à laquelle il a été rat­ta­ché pen­dant dix-huit ans, le pro­pos se concentre sur la fas­ci­na­tion réci­proque du Véni­tien et de la favo­rite de l’Empereur, pro­cé­dant d’un amour fac­tice et empreint de fan­tas­ma­go­ries. Un texte fra­gile, roman­tique à sou­hait, d’un ima­gi­naire limité, repro­dui­sant des sché­mas conve­nus. De beaux per­son­nages, bien cam­pés, un musique exo­tique et pre­nante ne suf­fisent pas à nour­rir l’attention du public.

Le spec­tacle ne sou­tient pas la com­pa­rai­son avec la pré­cé­dente pro­duc­tion d’Eric Bou­vron, Les cava­liers, adap­ta­tion réus­sie d’un roman de Joseph Kes­sel. Une fable impro­bable sur le mariage irréa­liste des civi­li­sa­tions. Une repré­sen­ta­tion un peu exu­bé­rante, pro­cé­dant d’une bonne inten­tion mais se réa­li­sant par une fresque char­mante mais peu convain­cante, en rai­son de ses pré­ten­tions indues.

chris­tophe giolito

© Sabine Trensz

Marco Polo et l’Hirondelle du Khan, d’Éric Bouvron

Mise en scène : Éric Bouvron

Assis­tante à la mise en scène : Vic­toire Berger-Perrin

Col­la­bo­ra­tion artis­tique : Damien Ricour-Ghinea

Avec : Jade Phan-Gia, Kamel Isker, Laurent Mau­rel (et en alter­nance Eliott Lerner)

Musique et chants : Gan­chi­meg San­dag et Bouz­hig­maa Santaro

Chan­teuse mezzo-soprano : Ceci­lia Meltzer

Musique et créa­tion sonore : Didier Simione

Cos­tumes : Sarah Colas

Lumière : Edwin Garnier

Théâtre La Bruyère 5, rue La Bruyère 75009 Paris

Réser­va­tions : 01 48 74 76 99

Site du théâtre : http://www.theatrelabruyere.com/accueil/index.php

Repré­sen­ta­tions du mardi au samedi à 21h, samedi à 15h30.

Le spec­tacle a été créé en juillet 2016 à Avignon.