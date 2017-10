Simon Bocanegra, Exposition

Passa­gers clandestins

Simon Boca­ne­gra (1949–2011) était un por­trai­tiste pho­to­graphe, un poète des images. Il ne mépri­sait ni les rires, ni les larmes et jouait des contrastes. Il sai­sis­sait en un mini­mum de prises (3 et jamais plus) la grâce d’un visage. Cette urgence lui évi­tait de tom­ber dans le sal­mi­gon­dis, le brouet où ses confrères patau­geaient.

Tou­jours capable de rap­pro­cher par l’image deux réa­li­tés très dis­tantes, il savait sai­sir l’essentialité d’un être non seule­ment par sa tech­nique pho­to­gra­phique et son sens du regard mais grâce à l’empathie envers ceux qu’il choi­sis­sait de photographier.

Armé d’un flash et de son Nikon, culti­vant un goût pro­noncé pour les fêtes noc­turnes, les beau­tés andro­gynes, l’univers under­ground et inter­lope il tirait d’une foule l’homme ou la femme à la beauté fas­ci­nante pour lui rendre la pareille par son appa­reil.

D’où l’aspect vif, effer­ves­cent, sou­vent drôle, pro­fond et décalé d’images qui sen­taient le soufre des backs­tages quitte à créer lui-même des scan­dales lorsque tout lui parais­sait trop sage.

Le natu­rel chez lui était au ser­vice d’une vision rebelle. Boca­ne­gra resta en quête de ce qui se cachait sous les poses, les facé­ties, le fac­tice et les sophis­ti­ca­tions des papillons de nuit. Il sut mon­trer un genre qui se cache par­fois sous un autre.

Bref, il sut dévoi­ler les véri­tés trans, tra­ves­ties, andro­gyne, dandy pour les haus­ser vers la clarté avec humour, imper­ti­nence. Sans le moindre dédain et tou­jours avec finesse et élégance.

jean-paul gavard-perret

Simon Boca­ne­gra, Gale­rie du pas­sage, Paris, du 18 octobre au 15 novembre 2017.