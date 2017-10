Anne Sophie Tschiegg, Tschiegg — Recueil de peintures

Sister act

Les pein­tures d’Anne Sophie Tschiegg balancent entre éther vague et chair du monde. La figu­ra­tion vient moins du dehors que du dedans. L’artiste se trans­forme non en visi­tan­dine mais en cher­cheuse d’une ouver­ture secrète, d’un pas­sage étran­ger dans la mai­son de l’être ou du monde. Per­sonne n’est à l’extérieur de lui mais l’espace n’est pas for­cé­ment en lui.

Il existe des « scènes » où les hommes font défaut. D’autres où l’urgence pour la créa­trice est d’indiquer un rythme, de mar­quer un tempo en ce qui se rap­proche d’un gra­phisme auto­phage. Il existe même des incar­na­tions allègres, d’autres brutes.

L’artiste peut être prise par­fois pour une chi­rur­gienne d’une cer­taine manière impla­cable mais tout autant sou­cieuse de déli­vrer une beauté. Si des jambes se dérobent, elles ne tombent que vers le ciel. Il existe peut-être ici ou là des mères supé­rieures, des gro­seilles plus que des maque­reaux. Mais rien n’est san­glé sur ordon­nance. Un car­na­val a lieu là où la pein­ture accé­lère le passé pour retar­der l’avenir.

L’artiste pare des coups et en donne. Elle coud et découd, larde et lézarde en une grâce volon­tai­re­ment aigre. Celle d’une chi­pie qui traite le réel par des apho­rismes pic­tu­raux pour le déga­ger de ses décombres mais loin de tout luxe domes­tique. C’est ce que Beckett nom­mait par­lant d’un autre peintre “le jar­gon de l’authenticité”.

jean-paul gavard-perret

Anne Sophie Tschiegg, Tschiegg — Recueil de pein­tures, Lit­té­ra­ture Mineure, Rouen, 2017 — 23,00 €.