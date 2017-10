Jean-Pierre Maurin, Coffret

Perles actives d’oxygène

Le temps n’est rien, l’instant est tout. Jean-Pierre Mau­rin sait en prendre grand soin pour que jaillisse la pulpe éro­tique des modèles. Elles ont tou­jours vingt ans. Le pho­to­graphe réin­vente des heures nues, rameute la cha­leur de soi­rées chaudes qui ne sont que sug­gé­rées. Les corps sont offerts dans d’impeccables tenues. L’homme qui embrasse une d’entre elles vou­drait être leur insé­pa­rable mais l’hypothèse demeure impro­bable.

Si les femmes semblent fondre, elles res­tent dans la clarté où l’artiste les sai­sit. L’instant rede­vient lieu avant de retour­ner à l’invisible. S’impose le pou­voir d’étrangeté d’un regard presque tactile.

Des idoles, le regar­deur ne se sai­sit que les effluves car Jean-Pierre Mau­rin donne une figure impé­ris­sable à chaque moment de céré­mo­nies plus ou moins secrètes. Il fait le jour en notre nuit et nous éloigne du roman­tisme de la ruine. Cela évite d’entrer en la nos­tal­gie d’un compte à rebours. Chaque pho­to­gra­phie (de mode, de back stage ou per­son­nelle) reste l’îlot d’un conti­nent : nous en sommes de plus en plus séparé.

Ce conti­nent n’est pas à la dérive, ses témoins oui. Ils som­nolent sur le lit des cré­pus­cules qu’ils veulent prendre pour des aubes ber­ceuses. Jean-Pierre Mau­rin fait tout pour cela.

Par effet de sur­face se devinent des pro­fon­deurs cachées. Le tout en une célé­bra­tion tacite, un acte étran­ge­ment pieux. Cela pro­voque une tra­ver­sée incer­taine dont l’avenir comme l’origine demeurent encore une inter­ro­ga­tion tant les prises échappent dans leur clarté vive et leur fraî­cheur au temps. Ce pas­sage hors de lui crée tout le charme de l’œuvre ; nul ne peut dire si les femmes et leurs vête­ments sont d’hier ou d’aujourd’hui.

jean-paul gavard-perret

Jean-Pierre Mau­rin, Cof­fret, Lit­té­ra­ture Mineure, Rouen, 2017 — 25,00 €.