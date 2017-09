Croi­sières au centre de l’horreur

Les grands clas­siques de Conrad sont repu­bliés dans ce volume hors-série de La Pléiade. La fas­ci­na­tion opère tant par le cor­pus lui-même que l’apparat cri­tique. Le livre repré­sente en quelque sorte une antho­lo­gie des œuvres (une par décen­nie) publiés dans les 5 volumes dans la même col­lec­tion.

Au cœur des Ténèbres (« scé­na­rio » de Apo­ca­lypse Now ) résume l’œuvre qui reste dif­fi­ci­le­ment réduc­tible à une seule inter­pré­ta­tion. Mais il ne faut par pour autant oublier et son capi­taine égaré. Si l’’auteur polono-britannique reste l’arpenteur des per­dants, il reste aussi celui de l’écriture dont l’anglais est très carac­té­ris­tique — truffé de solé­cismes (de gal­li­cismes entre autres).

Conrad ne cesse de décons­truire les sens pos­sible et l’écriture. En par­ti­cu­lier dans Au cœur des Ténèbres. La tris­tesse et l’exigence de l’auteur y trans­pa­raît de même que son idée de la lit­té­ra­ture ( pré­ci­sée plus loin dans l’introduction de Le Nègre et le Nar­cisse) et de sa propre moder­nité au sein d’une forme par­ti­cu­lière de romans de voyage.

Quoique détes­tant être qua­li­fié « écri­vain de la mer », l’auteur a fait de tous les bateaux des lieux d’enfermement (pour les coo­lies de Typhon par exemple) et d’énigmes au sein même de la récur­rence comme de la diver­sité. Avec Le duel, l’ironie légère (ou presque) est constante. A l’inverse, dans Les Ténèbres tout res­semble à un uni­vers men­tal des plus sombres.

Demeure en chaque texte une forme d’absurdité de l’être et du monde. Néan­moins, tout en allant vers l’horreur onto­lo­gique, chaque livre scin­tille selon divers tra­jets ou dra­ma­tur­gies. L’âme humaine est mise à nu afin de mon­trer com­bien l’enfer c’est les hommes, le plus sou­vent bal­lo­tés sur une mer déchaînée. .

jean-paul gavard-perret

Joseph Conrad, Au coeur des Ténèbres et autres écrits, Gal­li­mard, La Pléiade, Paris, 2017.