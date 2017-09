L’hom­mage

Dans les pre­mières années du siècle der­nier, l’arrière-grand-père de Robert Bober vou­lut émi­grer aux Etats-Unis pour pré­pa­rer l’exil de sa famille res­tée en Pologne. Refoulé devant New York, à Ellis Island, il s’installa avec sa famille à Vienne – l’existence pour les Juifs y était moins dure qu’en Pologne. Il mou­rut en 1929 avant le tsu­nami nazi. Ce grand-père fer­blan­tier ne côtoya sans doute que for­tui­te­ment les intel­lec­tuels et artistes qui firent du Vienne de l’époque un des creu­sets qui éclai­rèrent le monde.

Mais, grâce à lui, l’auteur et cinéaste fait retour sur une page de culture et de d’histoire.

Robert Bober reste impré­gné de la culture Mittle-Europa et il est parti en 2012 pour réa­li­ser un film sur la recherche de ce grand-père à tra­vers l’Autriche et les docu­ments his­to­riques. Ce livre offre entre autres ce que l’auteur y dit en voix off. Il prouve une fois de plus qu’il ne faut jamais se conten­ter de la fic­tion. L’Histoire doit être racon­tée. Lorsque ceux qui l’ont subie ou ceux qui l’ont vécue ont dis­paru, un petit-fils peut les rem­pla­cer.

Son texte et son film sont for­mi­da­ble­ment vivants, ancrés dans un quo­ti­dien hanté non seule­ment par le sou­ve­nir fami­lial mais aussi par la gran­deur d’un temps dont Hit­ler signa la perte irrémédiable.

Robert Bober illustre une nou­velle fois le prin­cipe des vases com­mu­ni­cants qui anime toute son œuvre. Sa lit­té­ra­ture et son cinéma nour­rissent la réa­lité comme elle est nour­rie par eux. Ce trans­fert (for­cé­ment chao­tique) est remar­quable. Pour une fois, Bober est plus grave que léger dans ce qui tient d’une œuvre tes­ta­men­taire comme si à tra­vers son grand-père une cer­taine his­toire se refermait.

jean-paul gavard-perret

Robert Bober, Vienne avant la nuit, P.O.L édi­teur, Paris, 2017, 280 p. — 17,00 €.

Vienne avant la nuit, le film, de Robert Bober, pro­duit par « Les Films du Pois­son », sort en salles début octobre 2017.