Don DeLillo e il prurito dell’America” (Don DeLillo et le prurit de de l’Amérique)

Corriere delle serra — La lettura

Don DeLillo e il pru­rito dell’America

di IDA BOZZI

22 set­tembre 2017

Le sue sto­rie sono scon­vol­genti. Con Cos­mo­po­lis, per esem­pio, ha col­pito per­fino un capos­cuola del dis­tur­bante e della muta­zione come David Cro­nen­berg, che dal romanzo ha tratto un film. Eppure, Don DeLillo quando scon­volge non lo fa usando effetti spe­ciali eso­tici, mos­tri o altri truc­chi : niente è più lon­tano di questi espe­dienti dal maes­tro ottan­tenne (nato nel 1936) del Rea­lismo post­mo­derno ame­ri­cano : anzi, lo scrit­tore sem­bra limi­tarsi a rac­con­tare fino in fondo il nor­male quo­ti­diano di tutti noi. Il fatto è che questo quo­ti­diano, ci fa capire DeLillo, tanto nor­male non è, se lo si scan­da­glia davvero.

Ecco per­ché il pro­ta­go­nista del rac­conto di Don DeLillo che apre il nuovo numero de «la Let­tura» #304 (in edi­cola fino a sabato 30), si pre­senta come un uomo nor­male. O è così che si consi­dera. Ma DeLillo è lo scrit­tore di Rumore bianco (edito in Ita­lia come gli altri libri da Einaudi), in cui un capo­fa­mi­glia che pre­para fioc­chi d’avena, s’interroga sulla fedeltà e onora i bar­be­cue con i vicini, deve affron­tare una nube tos­sica. Ed è l’autore di Under­world, che apre con la famosa scena della palla da base­ball che sem­bra, let­te­ral­mente, uscire dalla pagina. O di Punto Omega, in cui tra i primi capi­toli e gli ultimi passa qualche minuto, e in mezzo c’è un intero romanzo che piega il tempo e lo spa­zio come fos­sero di cera. O di Body Art, in cui una donna, una pit­trice rimasta sola dopo la morte del marito, comin­cia a rice­vere le visite di una strana crea­tura, un ecto­plasma di carne. Ed è l’autore di Zero K, il più recente dei suoi romanzi (2016), in cui una stirpe di miliar­dari si confronta, padre e figlio, con l’ipotesi della crio­ge­ne­tica e della vita senza la morte.

Non si può dire di più, non solo per non sve­lare il resto della sto­ria — che si inti­tola L’impiegato con il pru­rito — ma per­ché DeLillo cos­truisce l’implausibile con un’impalcatura plau­si­bile (che c’è di più concreto di un tizio che si gratta?) e dav­vero fer­rea, e smon­tare il suo gioco rias­su­mendo il rac­conto è impossibile.

—

tra­duc­tion :

Don DeLillo et le pru­rit de de l’Amérique

par IDA BOZZI

22 sep­tembre 2017

Ses his­toires sont bou­le­ver­santes. Avec Cos­mo­po­lis par exemple, il a frappé tel un maître de la per­tur­ba­tion et de la muta­tion comme David Cro­nen­berg, lequel a tiré un film de son roman. Pour­tant, Don DeLillo quand il bou­le­verse ne le fait pas en uti­li­sant des effets spé­ciaux exo­tiques, des monstres ou autres sor­ti­lèges : rien n’est plus loin­tain de ces expé­dients que le maître octo­gé­naire (né en 1936) du Réa­lisme post­mo­derne amé­ri­cain. Au contraire, l’écrivain semble se limi­ter à racon­ter de part en part le quo­ti­dien nor­mal de cha­cun de nous. Le fait est que ce quo­ti­dien, nous fait com­prendre DeLillo, n’est pas si nor­mal que cela, si on le sonde vraiment.

Voilà pour­quoi le pro­ta­go­niste du récit de Don DeLillo qui ouvre le nou­veau numéro de « la Let­tura» (“La Lec­ture” ndt) #304, en kiosque jusqu’au samedi 30/09, se pré­sente comme un homme nor­mal. Du moins est-ce ainsi qu’il se consi­dère. Mais DeLillo est l’écrivain de Bruit blanc (édité en Ita­lie comme les autres livres d’Einaudi), dans lequel un chef de famille qui pré­pare des flo­cons d’avoine, s’interroge sur la fidé­lité et honore le bar­be­cue avec les voi­sins, doit affron­ter un nuage toxique. Et il est l’auteur d’Outre­monde, qu’il ouvre avec la scène célèbre de la balle de base-ball, qui semble, lit­té­ra­le­ment, sor­tir de la page. Ou de Point Oméga dans lequel passent quelque minute entre les pre­miers et les der­niers cha­pitres, et au milieu duquel se déroule un roman entier qui plie le temps et la place comme s’ils étaient de cire. Ou de Body Art, dans lequel une femme peintre res­tée seule après la mort de son mari reçoit la visite d’une créa­ture étrange, un ecto­plasme de chair. Et il est l’auteur de Zéro K, le plus récent de ses romans (2016) dans lequel une lignée de mil­liar­daires se mesure, père et fils, à l’hypothèse de la cryo­gé­nie et de la vie sans la mort. (…)

On ne peut rien dire de plus, non seule­ment pour ne pas dévoi­ler le reste de l’histoire — qui s’intitule “L’employé au pru­rit” — mais parce que DeLillo construit le non plau­sible avec un écha­fau­dage plau­sible ( qu’y a-t-il de plus concret qu’un type qui se gratte ? ) et vrai­ment de fer, et parce que démon­ter son jeu en résu­mant le récit est impossible.

fre­de­ric grolleau

lire la suite de l’article en ita­lien ici