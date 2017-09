Alec Soth, Sleeping by the Mississipi

Drôles d’oiseaux

Il fait très chaud dans le Mis­sis­sipi d’Alec Soth. Et les édi­tions Mack ont la bonne idée de repu­blier son livre chargé de touf­feurs de son long cours. Douze ans après la pre­mière édi­tion, l’ensemble n’a rien perdu de sa force. Des femmes y semblent tristes. Et si l’on savait pour­quoi on le serait peut-être aussi.

Mais pour ne pas trop nous offen­ser cer­taines res­tent gaies. Entre les deux tem­pé­rances : l’épreuve douce amère de la vérité dans la moi­teur, les délices et les pau­vre­tés du « Deep South ».

Les êtres y demeurent tou­jours de drôles d’oiseaux avec des arrières-pensées sexuelles : la météo pro­duit de telles bouf­fées de cha­leur dans les Etats du Sud et leurs bayous. Mais, après tout, nous pour­rions dire cela de tout le monde. D’autant qu’Alec Soth a le don de nous amor­cer et nous sai­sir à tra­vers ses por­traits et ses pay­sages.

Nous ne pou­vons sou­hai­ter qu’être de ses merles moqueurs, voire de ses insé­pa­rables même s’ils res­tent soli­taires. Néan­moins, le pho­to­graphe nous rap­pelle ce que disait Dubillard : « Ce qui est dif­fi­cile c’est de deve­nir oiseau ».

jean-paul gavard-perret

Alec Soth, Slee­ping by the Mis­sis­sipi, Mack Edi­tions, Londres, 2017, 120 p.- 45,00 €.