Bernard Sarrut, Lettres à l’inconnu(e)

Amour de plume pour objet indiscernable

Le livre de Ber­nard Sar­rut est un symp­tôme du temps. Le Don Juan s’y fait pro­gram­ma­tique et par pro­cu­ra­tion. Pas besoin d’aller arpen­ter un sujet qu’il sait miné d’avance. Il s’épargne et exempte sa conquête poten­tielle des ava­tars de la chair. Cha­cun sait qu’elle est faible et se consomme avec date de fraî­cheur. L’amoureuse — poten­tielle ou hypo­thé­tique — res­tera une vue de l’esprit. Sans le moindre détail, elle demeure sous forme de « masse » (au sexe com­po­site).

Reste pour l’auteur des lettres comme sa cor­res­pon­dante une liberté, sans doute frus­trante, mais tout compte fait ras­su­rante. Au corps puta­tif, nul accès : juste une âme « à façon » comme disent les cou­tu­riers. C’est donc un amour de plume à objet dou­teux. Le pur scrip­teur reste dans la seule folie de l’écriture — ou son addiction.

Peuvent s’y dis­cer­ner égoïsme, peur voire péni­tence. Mais c’est aussi la preuve que l’amour se passe dans la tête. De plus, la recon­nais­sance mutuelle évi­tera tout com­bat sté­rile — les amours se finis­sant mal en géné­ral. Se créent donc à la fois déli­vrance et fer­me­ture.

Les obses­sions res­tent à l’état latent, un som­meil para­ly­sant rampe dans la han­tise de ce qui pour­rait venir. Crai­gnant la chair et ses affais­se­ments, l’amour subit une putré­fac­tion. Il devient le sym­bole d’une époque où l’amour n’est l’effet que d’une volonté vagis­sante plus que d’un consentement.

L’auteur prouve que les mots sont une nar­ra­tion. Elle n’a rien à voir avec le réel. La pro­messe du rêveur n’espère que la dis­si­pa­tion de tout enchan­te­ment là où la tor­ture de l’autre est passé sous silence.

Jouer sans tou­cher exempte tout risque et toute culpa­bi­lité. Le mor­bide rem­place le jouis­sant là où se signe la fin de toute expé­rience sinon celle que récla­mait Blan­chot, la « livresque ».

jean-paul gavard-perret

Ber­nard Sar­rut, Lettres à l’inconnu(e), Edi­tions Tin­bad, 2017, 124 p. — 14,00 €.