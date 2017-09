Ben Lerner, La haine de la poésie

Tue luth

Après avoir ten­ter de tuer tout dog­ma­tisme en le théo­ri­sant, Ben Ler­ner pour­suit son déblayage lit­té­raire en disant leur fait aux poètes quelle qu’en soit l’engeance. Par­nas­siens ou de la rue ; Keats ou Dickin­son, tous en prennent pour leur grade sauf le « pire poète de l’histoire » : Topaz Mc Gonag­gall. Dans ce cas, l’obligation de faire confiance à l’auteur est totale : nous igno­rons tout de ce maître du ratage.

Héri­tier de Beckett, Ler­ner sou­ligne que la poé­sie n’est – au mieux – que le pro­duit d’une fabri­ca­tion rhé­to­rique venue pour illus­trer ce qui a été déjà perçu et pensé par ailleurs ou pour caler un cas par­ti­cu­lier de l’usage éta­bli du signe lin­guis­tique et de son fonc­tion­ne­ment uti­li­taire. Pas de quoi s’estimer ins­piré des cieux. Le titre de poète est donc sou­vent abu­sif. Quant au poème, « il finit par dési­gner cette pos­si­bi­lité dont on res­sent l’absence » dans ses lignes.

En croyant atteindre l’absolu, les poètes concoctent des figures par effet d’analogie, voire de mimé­sis. Au mieux, la poé­sie est “la meilleure for­mu­la­tion pos­sible d’une réa­lité absente” et qui ne trouve pas plus d’assise dans le poème qu’elle n’en pos­sé­dait aupa­ra­vant. Pour ce qui est de l’énigme, de l’être et l’image “phé­no­mène d’être”, il convient d’aller voir et se faire voir ailleurs.

Ben Ler­ner s’amuse moins à brouiller les pistes qu’à river le clou à une pro­pen­sion poé­tique imbue d’elle-même et de ses pou­voirs créa­teurs. N’existe là qu’un « Cap au pire » (Beckett). Nous sommes donc bien loin de ce qu’affirmait Saint John Perse dans son dis­cours de Stock­holm. Pour lui, la poé­sie est : “mode de vie et de vie inté­grale”. Selon Ler­ner, nous en sommes loin : le poème est sans qua­lité en errant entre l’image et le concept dans ce qui tient d’un no man’s land scripturographique.

jean-paul gavard-perret

Ben Ler­ner, La haine de la poé­sie, tra­duit de l’anglais (US) par Vio­laine Huis­man, Edi­tions Allia, 2017, 96 p. — 9,00 €.