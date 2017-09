Emmanuel de Waresquiel, Fouché. Dossiers secrets

La pieuvre, toujours…

Déjà auteur d’une inou­bliable bio­gra­phie de Fou­ché, le ministre de la Police de Napo­léon, Emma­nuel de Wares­quiel ouvre de nou­veau le dos­sier de celui qui en avait tant. A l’aide d’archives inédites et de relec­tures de pièces déjà connues, il apporte un cer­tain nombre d’éléments afin de tou­jours mieux per­cer le mys­tère de cet homme gla­cial, de celui qu’il com­pare à un ice­berg, « un tiers visible, deux tiers immer­gés ».

On retrouve bien sûr le per­son­nage effrayant de la bio­gra­phie, l’architecte d’une répres­sion qui, sous le Consu­lat et l’Empire, atteint des pro­por­tions trop sou­vent mécon­nues. « Per­sonne, écrit l’auteur, ne sait vrai­ment qui a été arrêté, empri­sonné, exé­cuté. » Cette police, Fou­ché l’a construite sur les prin­cipes de la Révo­lu­tion : « cen­tra­li­sa­tion, unité de déci­sion et d’action, subor­di­na­tion du pou­voir mili­taire à l’autorité civile. »

Car c’est là que se situe toute la cohé­rence de cet homme qui ser­vit bien des régimes : la fidé­lité à la Révo­lu­tion. C’est elle d’ailleurs qui décida de son mariage avec Bonne Jeanne Coi­quaud avec laquelle il forma un couple uni dans les ver­tus bour­geoises et la lai­deur…

Il en défen­dit les prin­cipes et s’acharna contre les émi­grés avant de s’en faire des pro­té­gés. Il y avait bien sûr le vote ter­rible du 21 jan­vier 1793 qu’il cher­cha à mini­mi­ser en réécri­vant l’histoire mais jamais il ne renia la Révo­lu­tion pen­dant laquelle il fit preuve « d’un anti­clé­ri­ca­lisme de guerre civile ».

Fouché, tou­jours aussi effrayant et fascinant.

fre­de­ric le moal

Emma­nuel de Wares­quiel, Fou­ché. Dos­siers secrets, Tal­lan­dier, sep­tembre 2017, 316 p. — 22,00 €.