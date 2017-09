Patries et patrimoines

Le livre d’Annie Cohen-Solal a beau­coup vieilli. D’autant que cette étude his­to­rique de l’avènement des peintres amé­ri­cains se contente sou­vent de peu. S’en tenant à l’apparente « objec­ti­vité » fac­tuelle, l’historienne ne sent pas tou­jours ce qui se cachait des­sous.

Sa vision se limite à une sorte de wes­tern bien terne et dicho­to­mique entre l’ancien monde et le nou­veau.



Un tel registre peut séduire ceux qui ne connaissent que de loin les enjeux de la pein­ture. Certes,l’essai a le mérite de mon­trer com­ment le trans­fert s’est pro­duit entre – et pour faire simple – Paris et New-York. Mais l’ensemble demeure soit anec­do­tique soit trop géné­ral et vic­ti­maire (d’un côté comme de l’autre) et fait l’impasse sur le tra­vail des oeuvres.

Le livre est donc à recom­man­der pour une pro­pé­deu­tique rapide et géné­rale. Mais l’histoire de l’art ici n’avance guère. Entre autres la ques­tion « A qui appar­tient le beauté ? » pié­tine. Les dis­sy­mé­tries des savoirs, des mar­chés comme les enjeux esthé­tiques res­tent dans un flou en une vision qui prête à polémique.

L’idée qu’on puisse pos­sé­der la beauté, l’idée d’une appar­te­nance natio­nale comme de la valeur uni­ver­selle d’une œuvre reste ici une peau de cha­grin. La réelle cir­cu­la­tion de l’art ne demeure qu’esquissée. Celle de la « trans­lo­ca­li­sa­tion » aussi. Il serait donc temps d’ouvrir l’histoire de l’art à une autre vision moins natio­nale et avec une tolé­rance à l’ambiguïté, les revers et les poly­pho­nies qui défient une tra­di­tion his­to­rio­gra­phique à l’emporte-pièces.

Jean-Paul Gavard-Perret

Annie Cohen-Solal, Un jour, ils auront des peintres, Folio, Gal­li­mard, coll. « His­toire », 2017, 688 p. — 11,90 €.