Michel Barrière & Chantal Detcherry, Sables

Sortis de l’eau

Les pho­to­gra­phies de Michel Bar­rières et les poèmes de Chan­tal Det­cherry qui les ponc­tuent créent un ordon­nan­ce­ment par les rythmes. Le silence bat, le sable se cris­tal­lise, la lumière res­pire, s’ouvre, se ferme. Le lieu est un point d’élan, l’eau se cherche sous le peau des sables. Ils semblent dor­mir, mais nagent pour retrou­ver la voix de l’eau.

Pho­to­gra­phies et poèmes deviennent une geste de sur­face et de pro­fon­deur. Le sable lézarde, dés­unit, repêche le silence des poèmes, sa voix grave. Revient en mémoire dans le blanc et le gris un appel sourd dont chaque photo garde la trace des ins­tants. Contre la séche­resse de la vie se rejoue l’infini du mou­ve­ment : l’artiste en appri­voise l’exil, la poé­tesse son manque.

L’enve­loppe des sables creuse des espaces sans cesse recom­po­sés et à refaire sans cesse. L’acte de créa­tion doit se réin­ven­ter pour chaque prise. L’univers y est contenu. Le lieu est rendu à sa dis­con­ti­nuité dans l’alliage du mot et de l’image, de la sou­plesse et de la puis­sance. Tout reste en ten­sion et tout s’étire par effet d’ellipse. L’attention glisse sur une peau gre­vée qui se laisse cares­ser et défaire. Les impul­sions s’alternent contre le chaos de la mer. Chaque poème garde son lieu, sa lumière.

Les vers sont absor­bés par les lignes invi­sibles de l’image, en trans­pa­rence d’un mot vers l’autre, sans appuyer. Pho­to­gra­phier, écrire res­tent des moments de l’instant pur. Existe un cho­ré­gra­phie en arrêt sur image. Le rythme frappe, le sable ne ment pas.

jean-paul gavard-perret

Michel Bar­rière & Chan­tal Det­cherry, Sables, Edi­tions Pas­si­flore, Dax, 2017, 52 p. — 16,00 €.